Ljevica pili granu na kojoj sjedi i gubi razlog postojanja

Ulaskom DP-a u vladajuću koaliciju postigli smo točno ono što je većina hrvatskih građana htjela, a to je lagani pomak Hrvatske udesno, k suverenističkim politikama, domovinskom ozračju i na tom tragu predano radimo bez obzira na pritiske i podmetanja svih onih kojima takva Hrvatska smeta. Tako novu atmosferu u društvu vidi šef Domovinskog pokreta Ivan Penava. Slično, čini se, razmišlja i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.



Pa je uz poruku "fućkaš čovjeka koji ne promijeni mišljenje kad ga se suoči sa svim argumentima" novinarima obrazložio svoju ideju da stranka u ljeto 2025. godine učini salto mortale, odnosno predloži Saboru izmjene Kaznenog zakona koje bi obuhvaćale određene, vrlo restriktivne iznimke od sankcioniranja ustaškog pozdrava "za dom spremni".