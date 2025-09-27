Naši Portali
POLITIČKI OPORTUNIZAM

Ljevica pili granu na kojoj sjedi i gubi razlog postojanja

Autor
Petra Maretić Žonja
27.09.2025.
u 22:10

Umjesto da se bavi ključnim problemom tko se bogati, a tko postaje sve siromašniji, ljevica preuzima identitetske politike, upozorava analitičar Božo Kovačević, a profesor Dražen Lalić tvrdi: U SDP-u ne shvaćaju da se borba trenutačno vodi o ukupnom sustavu vrijednosti ove zemlje

Ulaskom DP-a u vladajuću koaliciju postigli smo točno ono što je većina hrvatskih građana htjela, a to je lagani pomak Hrvatske udesno, k suverenističkim politikama, domovinskom ozračju i na tom tragu predano radimo bez obzira na pritiske i podmetanja svih onih kojima takva Hrvatska smeta. Tako novu atmosferu u društvu vidi šef Domovinskog pokreta Ivan Penava. Slično, čini se, razmišlja i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Pa je uz poruku "fućkaš čovjeka koji ne promijeni mišljenje kad ga se suoči sa svim argumentima" novinarima obrazložio svoju ideju da stranka u ljeto 2025. godine učini salto mortale, odnosno predloži Saboru izmjene Kaznenog zakona koje bi obuhvaćale određene, vrlo restriktivne iznimke od sankcioniranja ustaškog pozdrava "za dom spremni".

Ivan Šiber Dražen Lalić Možemo! SDP Domovinski pokret

PD
plavi-devet
22:34 27.09.2025.

SDP je nakupina nesposobnjakovica i vise necu glasovati za njih. Goli k…c, rekao bi nas narod.

