Svi detalji Trumpova plana: Amnestija za Hamas ako položi oružje i napusti Gazu

Američki predsjednik Donald Trump predložio je plan mira s amnestijom za Hamas ako položi oružje i napusti Gazu. Naime američki, izraelski i arapski mediji otkrili su detalje bliskoistočnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa kojim se želi okončati gotovo dvogodišnji rat u Pojasu Gaze. Izraelski Kan Channel objavio je ključne točke plana, koji predviđa trenutačni prekid neprijateljstava u zamjenu za oslobađanje talaca, kao i oslobađanje između stotinu i dvjesto palestinskih zatvorenika koji služe dugogodišnje kazne. Plan uključuje i ponudu amnestije Hamasu pod uvjetom da se povuče iz Gaze i preda oružje, koje bi u određenom roku prikupile međunarodne arapske snage.