VIDEO Turisti mu dva tjedna boravili u kući. Kada je ušao, ostao šokiran: 'Ovo se rijetko viđa'

Da je prilikom iznajmljivanja smještaja sve moguće, već smo navikli. Društvene mreže svakodnevno su pune fotografija i videa koja pokazuju što ostaje iza turista – nered, neoprano suđe, prljave posteljine i ljepljive podove. Za iznajmljivače takvi prizori nisu rijetkost, a oni koji ostave prostor čist i uredan spadaju u manjinu.

Međutim, postoje i oni gosti koji svojim ponašanjem daju do znanja da odgovornost i obzir prema tuđoj imovini još uvijek nisu izumrli. Jedan od takvih primjera nedavno je postao viralan na TikToku. Vlasnici kuće za iznajmljivanje nakon dva tjedna boravka gostiju došli su očistiti objekt i dočekao ih je pravi šok – kuća je bila u savršenom stanju. Sve je besprijekorno čisto: kuhinja blista, WC je uredan, podovi i posteljina besprijekorni.

– Kuća je ispeglana do te mjere kao da smo je mi čistili. Sve je tip-top – rekao je vlasnik, dodajući kako su u pitanju bili njemački gosti.