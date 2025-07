VIDEO Ministar turizma o sezoni i tome jesmo li na rubu s cijenama: 'Zlatno doba za pohlepne je prošlo'

Ministar turizma Tonči Glavina komentirajući u posljednjoj epizodi podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a prije ljetne stanke izjavu direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića da j Hrvatska na rubu cjenovne konkurentnosti kaže da je ta izjava izvučena iz konteksta i da stanje nije dramatično te da nije u raskoraku s njime kada kaže da je hrvatska dizala cijene,ali je to uglavnom pratila kvaliteta. Ministar kaže da on i Vlada od zimus apeliraju na sve da imaju razumnu politiku cijena jer jedina tako Hrvatska može ostati konkurentna. Svi podaci pokazuju, kaže, da je prihod u prvom tromjesečju veći i da je noćenja i dolazaka u prvih pola godine 4% više.

- Pravi put je podizanje razine kvalitete i usluge. Jer, ne moramo nužno biti najjeftiniji. I mi smo po cijeloj svojoj strukturi i u mnogočemu, i ne možemo nužno biti najjeftiniji. Ali, moramo taj odnos cijene i kvalitete popratiti. Ja vidim i mi jesmo dostigli određenu stabilizaciju cijena.

Ministar Glavina kaže da je put Hrvatske u cjelogodišnjem turizmu koji je održiv zbog čega je Vlada i donijela Zakon o turizmu te poreznom politikom kroz porez na nekretnine i povišenje paušalnog poreza na dohodak pokušala destimulirati otvaranje novih smještajnih kapaciteta. Dodaje da to već daje rezultate jer broj novih kreveta u godinu dana od 15. srpnja prošle do istog datuma ove godine bitno odskače od petogodišnjeg prosjeka.

- Gdje smo mi rasli otprilike 21 tisuću, 24 i 28 tisuća kreveta godišnje itd. Dakle, prosjek nekakvih iznad 22-23 tisuće kreveta godišnje. Da bismo ove godine na dan 15. srpnja svega rasli nekih tisuću i nešto malo više kreveta.

Ministar vjeruje da se neće stati na tome te da će lokalni čelnici, kojima je to Vlada prepustila, iskoristiti instrumente koji su im na raspolaganju te nakon lokalnih izbora povisivati iznose poreza na nekretnine i paušalnog poreza na dohodak te na taj način turizam učiniti održivim da sutra ne bi imali prosvjede svojih nezadovoljnih građana poput onih u Španjolskoj. Ministar koji je obećavao veću poreznu presiju tzv. serijskim iznajmljivačima u sljedećem koraku 2026. , a kako ne bi bi imali isti status kao obiteljski iznajmljivači i oni koji imaju naziv domaćini, kaže da to stoji, ali više ne daje rok realizacije.

- Za ove druge smo razgovarali u startu da u nekom trenutku u nekakvim sljedećim zakonskim izmjenama ćemo gledati da se njih približi nekakvom oporezivanju kao što je, recimo, gospodarstvo u turizmu općenito.

Ostaje li to onda ostaje sljedeći korak 2026.?

- To ćemo još vidjeti. Dakle, to je tema koja preostaje.

Tonči Glavina je i ministar sporta i Dalmatinac pa nije mogao izbjeći temu obnove Poljuda. Kaže da je Vlada osnovala Povjerenstvo i da je predvidjela ulaganja, baš kao u Maksimir.

O tome hoće li se Poljud obnavljati ili graditi novi stadion pa se on rušiti, kaže, odlučit će Splićani.

- Poljud se treba obnoviti svakako, ako ga se neće rušiti. Ali. ne znam. Poljud nije samo stadion, Poljud nije samo sportsko borilište, to je simbol Splita. To je tradicija, to je povijest. On je zaštićeno kulturno dobro. Nije zaštićen eto, tek tako.