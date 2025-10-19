Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PANIKA NA LETU U AZIJI

VIDEO Širi se snimka zastrašujućeg trenutka: Izbio požar u zrakoplovu, zna se i 'krivac'

Požar u avionu u Južnoj Koreji
X/Screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 07:09

Zrakoplov tipa Airbus A321 na letu iz Kine u Južnu Koreju bio je na visini od 10.000 metara kada je došlo do požara. Kabinsko osoblje uspjelo je ugasiti plamen, a nitko od putnika nije ozlijeđen.

Strah i vriska zavladali su među putnicima leta Air China CA139 kada su se plamen i gusti dim pojavili iz gornjeg pretinca za prtljagu tijekom leta iz Hangzhoua prema Incheonu u Južnoj Koreji. Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako putnici i stjuardese trče prema zapaljenom prostoru pokušavajući ugasiti vatru, dok se čuju povici „Požurite!“ – na korejskom jeziku, piše britanski Metro.

Zrakoplov tipa Airbus A321 bio je na visini od 10.000 metara kada je došlo do požara. Kabinsko osoblje uspjelo je ugasiti plamen, a nitko od putnika nije ozlijeđen. Zrakoplov je prisilno sletio na međunarodnu zračnu luku Pudong u Šangaju, potvrdila je Air China, navodeći da je uzrok bio power bank, prijenosna litijska baterija koja se nalazila u ručnoj prtljazi jednog putnika.

„Dana 18. listopada, na letu CA139 iz Hangzhoua prema Incheonu, litijska baterija u ručnoj prtljazi pohranjena u gornjem pretincu spontano se zapalila“, stoji u priopćenju kompanije. Riječ je o još jednom u nizu incidenata povezanih s litij-ionskim baterijama u avionima, zbog čega je kineska Uprava za civilno zrakoplovstvo (CAAC) još u lipnju zabranila nošenje power bankova i drugih litijskih baterija na domaćim letovima.  Srećom, u ovom slučaju nitko nije ozlijeđen, iako su putnici doživjeli pravi šok na nebu.
Ključne riječi
avion Južna Koreja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"No Kings" nationwide protests
'NEMA KRALJEVA'

FOTO Policajci na konjima, a sedam milijuna prosvjednika s rekvizitima i transparentima, pogledajte prizore s ulica SAD-a

U velikim demonstracijama ili desecima manjih uz ceste, Amerikanci svih dobnih skupina okupili su se u festivalskoj atmosferi kako bi osudili ono što nazivaju "autoritarnim preuzimanjem vlasti" Donalda Trumpa i njegovih suradnika. „Oni uništavaju demokraciju“, osudio je Isaac Harder, srednjoškolac kojeg je AFP intervjuirao u glavnom gradu Washingtonu. „Ovo nije Amerika, ovo je fašizam“.

ŠTO JE PRESUDILO MOĆNOM SCARFACEU?

Od sina imigranata, do kralja čikaškog podzemlja kojeg s trona nije srušio metak u mafijaškom obračunu, nego potez pera poreznika

U listopadu 1931. godine završila je brutalna vladavina legendarnog kralja čikaškog podzemlja – Al Caponea čije je kraljevstvo izgrađeno na nasilju i krijumčarenju alkohola u eri prohibicije. No, ironijom sudbine Alphonse Gabriel Capone nikada nije bio osuđen niti za desetke ubojstava koja je navodno naručio, niti za krijumčarenje alkohola, prostituciju i reketarenje. Najozloglašeniji gangster Amerike nije pao niti u mafijaškom obračunu, nije mu presudio ispaljeni metak, nego potez pera poreznih inspektora. Nemilosrdnog vladara podzemlja, koji je godinama terorizirao Chicago i čije se ime izgovaralo sa strahopoštovanjem, porota je, naime, proglasila krivim za utaju poreza. Čovjek koji je postao pravi simbol bezakonja u eri prohibicije završio je tako u Alcatrazu zbog neprijavljivanja prihoda koje je stekao kršenjem zakona.

Učitaj još