VIDEO Širi se snimka trenutka atentata na slovačkog premijera, otkriveno i kako ga je dozvao

Cijeli svijet je zgrozio atentat na slovačkog premijera Roberta Ficu koji se dogodio u srijedu popodne i zbog čega se poznati europski državnik nalazi u životnoj opasnosti. U javnost su procurili detalji o navodnom napadaču, ali i snimka atentata koja se širi na društvenim mrežama.

Na snimci se vidi kako je Fico nakon sjednice Vlade prišao okupljenim građanima te da ga je zazvao jedan muškarac riječima "Robo, dođi ovamo" i da je na njega zapucao. Naime, Robo je nadimak po kojem je Fico poznat u javnosti.

Policija je odmah svladala napadača i privela ga, dok je Fico prebačen u bolnicu na liječenje.

Identitet napadača

Iako službeno nije potvrđen identitet napadača, slovački mediji pišu kako je riječ o umirovljenom 71-godišnjaku Juraju Cintulu iz mjesta Levica, koji je inače književnik s nekoliko objavljenih knjiga među kojima je ima i zbirki poezije. Čak je osnovao i književni klub u Levici.

Pretpostavlja se kako je legalno nabavio oružje, a muškarac osumnjičen za napad je 2016. godine radio u privatnoj zaštitarskoj tvrtki. Iako nema službene potvrde što je 71-godišnjaka ponukalo na taj čin, na društvenim mrežama pojavila se snimka ispitivanja gdje napadač navodi kako je to učinio jer se nije slagao s politikama Vlade Roberta Fica.

