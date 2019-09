VIDEO Sakrili plantažu marihuanu svima ispred nosa, a onda pali zbog biciklističke utrke

Snimka iz zraka posljednje staze biciklističke utrke Vuelta otkrila je osim posljednjeg finiša utrke i malu plantažu marihuane na jednom od krovova zgrade u gradu Igualande.

Helikopter koji je snimao utrku preletio je preko zgrada, a gledatelji su primijetili "tajni vrt" u prijenosu uživo i prijavili ga policiji.

.@lavuelta helicopter 🚁 discovers a marijuana plantation on a roof of Igualada inside the last km of Saturday's stage. #LaVuelta19 https://t.co/eOu7rXfn8B pic.twitter.com/UTWUjrqwi7