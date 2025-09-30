VIDEO Rusija pod opsadom dronova: Naftne rafinerije prekrivaju mrežama i zaštitnim kavezima

Rusi su počeli graditi kaveze oko ključnih pogona svojih rafinerija, u nadi da će tako spriječiti štete od učestalih napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Snimka koju su objavili neki telegram kanali pokazuju pogone rafinerije nafte u ruskoj Samari prekrivene snažnim zaštitnim strukturama i mrežama protiv bespilotnih letjelica.

Ruske rafinerije u kavezima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema Financial Timesu, 16 od 38 ruskih rafinerija nafte pogođeno je ukrajinskim dronovima od kolovoza 2025. Neke su bile smještene i do 1.500 kilometara od ukrajinske granice. Prekidi u radu ograničili su ruske rafinerijske kapacitete za više od milijun barela dnevno, rekla je istraživačka skupina Energy Aspects za FT, smanjujući izvoz ispod predratne razine.

Stručnjaci procjenjuju da je Rusija izgubila oko četvrtine svojih kapaciteta za preradu nafte kao rezultat tih ponovljenih napada na rafinerije, crpne stanice i utovarne terminale. To je dovelo do nestašice dizela i benzina u nekim regijama. Nestašice su već dovele do osjetno viših cijena na benzinskim crpkama.