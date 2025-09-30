Naši Portali
RUSKE RAFINERIJE U KAVEZIMA

VIDEO Rusija pod opsadom dronova: Naftne rafinerije prekrivaju mrežama i zaštitnim kavezima

Massive fire at Unecha oil pumping station
MAGYARBIRDS/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
30.09.2025.
u 11:06

Stručnjaci procjenjuju da je Rusija izgubila oko četvrtine svojih kapaciteta za preradu nafte kao rezultat tih ponovljenih napada na rafinerije, crpne stanice i utovarne terminale.

Rusi su počeli graditi kaveze oko ključnih pogona svojih rafinerija, u nadi da će tako spriječiti štete od učestalih napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Snimka koju su objavili neki  telegram kanali pokazuju pogone rafinerije nafte u ruskoj Samari prekrivene snažnim zaštitnim strukturama i mrežama protiv bespilotnih letjelica. 

Ruske rafinerije u kavezima

Prema Financial Timesu, 16 od 38 ruskih rafinerija nafte pogođeno je ukrajinskim dronovima od kolovoza 2025. Neke su bile smještene i do 1.500 kilometara od ukrajinske granice. Prekidi u radu ograničili su ruske rafinerijske kapacitete za više od milijun barela dnevno, rekla je istraživačka skupina Energy Aspects za FT, smanjujući izvoz ispod predratne razine.

Stručnjaci procjenjuju da je Rusija izgubila oko četvrtine svojih kapaciteta za preradu nafte kao rezultat tih ponovljenih napada na rafinerije, crpne stanice i utovarne terminale. To je dovelo do nestašice dizela i benzina u nekim regijama. Nestašice su već dovele do osjetno viših cijena na benzinskim crpkama.
FOTO Užasni prizori iz Ukrajine: Ruski napadi trajali satima, među žrtvama i 12-godišnja djevojčica
Massive fire at Unecha oil pumping station
rafinerije Rusija
rafinerije Rusija

