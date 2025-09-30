Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVLJENA VIDEOPORUKA

Putin kaže da Rusija pobjeđuje u Ukrajini: 'Vodimo pravednu bitku i naporno radimo'

Russian President Putin chairs a meeting with members of the Security Council in Moscow
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
30.09.2025.
u 06:21

Rusija kontrolira gotovo 114.500 četvornih kilometara, ili 19 posto Ukrajine, uključujući Krim, i veliki dio teritorija na istoku i jugoistoku zemlje, prema kartama bojnog polja

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da ruske snage pobjeđuju u, kako je rekao, "pravednoj bitki" u Ukrajini. "Naši borci i zapovjednici kreću u napad, a cijela zemlja, cijela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i naporno radi", rekao je Putin u videu objavljenom na web stranici Kremlja. "Zajedno branimo svoju ljubav prema domovini i jedinstvo naše povijesne sudbine, borimo se i pobjeđujemo."

Rusija je 24. veljače 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, nazvavši je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog susjeda. Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja zemlje. Kraj rata se ne nazire unatoč diplomatskim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča sukob, uključujući odvojene sastanke na vrhu s Putinom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima.

Rusija kontrolira gotovo 114.500 četvornih kilometara, ili 19 posto Ukrajine, uključujući Krim, i veliki dio teritorija na istoku i jugoistoku zemlje, prema kartama bojnog polja. Trump je, mijenjajući svoj raniji stav, prošli tjedan rekao da Ukrajina ima izglede vratiti teritorij, a Washington je objavio da razmatra zahtjev Kijeva za nabavu krstarećih raketa Tomahawk za napade duboko u Rusiji.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

Komentara 6

Pogledaj Sve
GN
GNKDZ1986
06:36 30.09.2025.

Hićo je isto tako pobjeđivao pa svi znamo kako je završio...tako će i ovaj.

Avatar Joja
Joja
07:35 30.09.2025.

Budete tako nastavili mozda za 100 godina i pobjedite

KS
Klavirr_sviraa
07:04 30.09.2025.

Ukrainci ulaze u tešku zimu bolje bi bilo da Zeleni, ide na pregovore da olakša narodu ovu tešku zimu....Jer novo oružje koje dobiva to ne može pomoć jer ljudstva nema..A i ovo što ima nema puno motivacije jer se ljudi hvataju po ulicama.....Nažalost Ukrainci su izgubili mnogo stanovništva neki otišli u Rusiju, ili na zapad.....A general nek se mane ćorava posla i pisanja bajki.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još