Nakon mjeseci nesuglasica, Bijela kuća i nekoliko ruskih propagandista složili su se oko jedne stvari - rat u Ukrajini ne ide dobro za Moskvu. "Rusi se moraju probuditi i prihvatiti stvarnost. Mnogo ljudi umire, a nemaju puno toga za pokazati", rekao je potpredsjednik SAD-a JD Vance 28. rujna. Njegovi komentari uslijedili su samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Rusija "potrošila milijune i milijune dolara na bombe, rakete, streljivo i živote, a gotovo nisu osvojili nimalo teritorija." No, čini se kako ovi stavovi nisu ograničeni samo na Zapad.

Posljednjih dana, nekoliko prokremaljskih ličnosti priznalo je da ruska vojna kampanja posustaje. Ukrajinska grupa Deep State procijenila je ukupnu površinu novoosvojenog teritorija tijekom lipnja, srpnja i kolovoza na 1.548 četvornih kilometara, uz gubitak 94.810 vojnika, odnosno prosječno 1.030 dnevno, piše The Kyiv Independent.

Ruska propagandistica Tatjana Montjan priznala je da nedostaje ljudstva za ofenzivne operacije, upozoravajući da bi predsjednik Vladimir Putin mogao biti prisiljen objaviti novi val mobilizacije "ako ne bude značajnog proboja u ovoj proljetno-jesenskoj kampanji." U intervjuu 22. rujna, kazala je: "U prvoj polovici rujna tempo ofenzive značajno je usporio. Možda su angažirali svoje posljednje rezerve".

Dmitrij Rogozin, ruski senator koji predstavlja okupiranu Zaporižju, otišao je korak dalje, priznajući 21. rujna da je front dosegao "zastoj" i da Moskva nije sposobna postići značajne napretke. "Nemoguće je napredovati. Na frontu je zastoj", rekao je. Pavel Gubarev, bivši ruski posrednik u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti i veteran rata, komentirao je Rogozinovu izjavu. Primijetio je da su ruske snage često u ofenzivi dok Ukrajina brani, što dovodi do "neusporedivo teških gubitaka."

Uz to, dodao je da je uništavanje ruskih kapaciteta za preradu nafte stvorilo strateški povoljnu situaciju za Kijev, dok državna propaganda zavarava javnost da je Ukrajina na rubu kolapsa. "U stvarnosti, trenutna situacija već je ravna porazu za nas. Rusija nema sposobnost dovršiti specijalnu vojnu operaciju s postizanjem postavljenih ciljeva i pobjedom pod kolonijalnim sustavom trenutne vlade", kaže Gubarev.

Dana 19. rujna, na ruskom državnom kanalu NTV tijekom političke talk show emisije "Mjesto susreta" u živoj prijenosu, jedan gost otvoreno je doveo u pitanje službene brojke o ukrajinskim gubicima. Tvrdio je da su brojke koje navodi ruska strana jednostavno nemoguće: "S izbijanjem sukoba, ukrajinska vojska narasla je na 800.000 ljudi. Zatim je, usput, rasla za oko 100.000-120.000 godišnje. Stoga ne može biti 1.700.000-2.000.000 gubitaka jer u tom slučaju ukrajinska vojska jednostavno ne bi postojala", rekao je.

"Dakle, želite reći da rusko Ministarstvo obrane laže?" upitao ga je voditelj. "Ne samo naše", odgovorio je, dodavši da je "velika pogreška podcjenjivati ukrajinsku vojsku."

Vojni stručnjak i bivši časnik Službe sigurnosti Ukrajine Ivan Stupak kaže da ako riječi ruskih propagandista doista imaju težinu, to će se odraziti na način na koji vlasti reagiraju na njih. "Propagandisti govore dok im se to dopušta. Ako govore istinu i to uzrokuje štetu, vidjet ćemo to u postupcima ruskih vlasti prema njima", rekao je za Kyiv Independent. Dodao je da takve izjave sugeriraju da su sami Rusi umorni i nisu spremni boriti se beskonačno, suprotno onome što Kremlj tvrdi.