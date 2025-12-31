Naši Portali
UKRAJINA NEGIRALA

VIDEO Rusi objavili snimku i tvrde da imaju dokaz da su Ukrajinci napali Putinovu vilu: 'Namjerno odvraćaju pažnju'

Printscreen X
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
31.12.2025.
u 15:52

Moskva je optužila Kijev da je u noći na ponedjeljak s 91 dronom napao Putinovu rezidenciju u Valdaju, između Moskve i Sankt Peterburga

Ruska vojska ponovno je u srijedu optužila Ukrajinu da je dronovima napala rezidenciju predsjednika Vladimira Putina, objavivši videosnimku letjelice koja je navodno oborena u tom napadu, što je Kijev ocijenio neistinom, a šefica europske diplomacije rekla je da je riječ o "namjernom odvraćanju pažnje". Rusko ministarstvo obrane objavilo je videosnimku koja prikazuje vojnika prikrivenog lica u blizini ostataka drona, tvrdeći da je ta letjelica nosila šest kilograma eksploziva.

Moskva je optužila Kijev da je u noći na ponedjeljak s 91 dronom napao Putinovu rezidenciju u Valdaju, između Moskve i Sankt Peterburga. Ukrajina je to odmah zanijekala, istaknuvši da za to ne postoje dokazi i da Moskva time želi opravdati blokadu pregovora o okončanju sukoba. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas optužila je u srijedu Rusiju da tim "neutemeljenim" optužbama želi sabotirati mirovne napore.

"Tvrdnja Rusije da je Ukrajina nedavno napala ključne vladine lokacije u Rusiji namjerno je odvraćanje pažnje. Moskva ima za cilj spriječiti stvarni napredak Ukrajine i njezinih zapadnih partnera prema miru", ocijenila je na platformi X. Nitko ne bi trebao prihvatiti neutemeljene tvrdnje agresora koji je od početka rata neselektivno ciljao ukrajinsku infrastrukturu i civile, istaknula je u objavi. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je u utorak da će taj napad za posljedicu imati "zaoštravanje ruskog pregovaračkog stava".

Ruski general zadužen za protuzračnu obranu, Aleksandar Romanenkov, rekao je da je taj "teroristički napad" na Putinovu rezidenciju bio "pažljivo planiran", prema ruskom priopćenju objavljenom u srijedu. Ruska vojska objavila je i kartu s putanjom letjelica lansiranih u tom navodnom napadu te svjedočanstvo čovjeka za kojeg tvrdi da je stanovnik sela smještenog u blizini Putinove rezidencije.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW), koji prati rat između Rusije i Ukrajine, sumnja u istinitost tog napada. U utorak je objavio da nije vidio amaterske snimke niti snimke ruskih medija koje se obično objavljuju nakon ukrajinskih napada duboko u ruskom teritoriju. Odgovarajući na ruska bombardiranja, Kijev redovito izvodi napade dronovima na ruski teritorij, ponekad jako daleko od svojih granica. Te napade obično potvrde na mjestu događaja mjesni mediji ili budu potvrđeni na Telegramu.

Novi podaci otkrivaju mračnu stranu povratka ruskih boraca s bojišta. Trend je zabrinjavajući
SE
serafin002
16:07 31.12.2025.

Loše je ako nisu, onda neka se potrude da napadnu sve vile zločinca Putlera uz veliku podršku svakog normalnog demokrata ove planeta.

SA
saudinus
16:01 31.12.2025.

Hahaha. Ovo ni srbi ne vjeruju

ČU
Čuružan
15:58 31.12.2025.

Kajo Kalas, kako je moguće sabotirati pregovore, koji još nisu ni počeli? S kim je to Rusija pregovarala? Sa Ukrajinom sigurno nije. Sa ovim 'virtualnom' pregovorima, koje Ukrajina vodi sa svim i svakim, samo ne sa Rusijom, samo vi zamajavate građane EU i niko više. Pokušaj napada se jeste dogodio, i tu nema priče. Dokazi postoje, samo je pitanje da li to neko hoće da vidi ili ne.

