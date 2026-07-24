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BURNO RAZDOBLJE

Zelenski možda ima 'trik' da bi zapadne milijarde nastavile teći, rijetko tko bi ovo očekivao

Autor
Dino Brumec
24.07.2026.
u 15:22
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Zelenski je rekao da se novi šef vojske i predsjednik slažu s nastavkom operacija napada bespilotnih letjelica na ciljeve duboko u Rusiji

U najnovijim političkim previranjima unutar Ukrajine trenutačna bilanca govori da su dvojica Mihajla pobjednici, a Oleksandr gubitnik. Barem do nekog novog preokreta. Naime, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski u utorak navečer smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, a na njegovo je mjesto postavio Mihajla Drapatija, popularnog generala. Posljedica je to prosvjeda u Ukrajini koji su izbili nakon što je Zelenski tjedan dana ranije smijenio ministra obrane Mihajla Fedorova koji je bio u sukobu sa Sirskim. Zelenski je obećao i novu, važnu poziciju Fedorovu, samo nekoliko dana nakon što ga je smijenio, a ukrajinski analitičari su zaključili da je to očekivani potez za populista, što ukrajinski predsjednik i jest.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Mihajlo Drapatij Volodimir Zelenski

Komentara 15

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Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
15:48 24.07.2026.

Cujte, Lavrov je jucer rekao Rubiu da prestane odredjivati ciljeve po Rusiji koje Kijev gadja, ili da se ne buni za gubitke u Zaljevu. Razgovor je zavrsio debaklom te su se razisli nakon 35 minuta. USA ne prihvaca takav ton, ali im nije pravo sto Rusija daje podatke Iranu o americkim ciljevima u Zaljeva. Impresivna je bila preciznost Iranskih udara, vidljiva i na snimcima. dakle sve ovisi od USA. Ako se ipak odluce da prestanu davati geolokacije Kijevu, rezultat cemo vidjetu uskoro

PO
Potepuh
16:24 24.07.2026.

Europa plača te sve klaunove ratne prevrtljive ekzibicije i manipulacije. Čudim se Eu političarima i njegovom narodu koji ga trpi?

GE
Gegur
15:43 24.07.2026.

Rat treba zaustaviti Ukrajina nekada 60 milijuna stanovnika sada 25? Zelesnki je trenutno nelagitiman predsjednik

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