U najnovijim političkim previranjima unutar Ukrajine trenutačna bilanca govori da su dvojica Mihajla pobjednici, a Oleksandr gubitnik. Barem do nekog novog preokreta. Naime, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski u utorak navečer smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, a na njegovo je mjesto postavio Mihajla Drapatija, popularnog generala. Posljedica je to prosvjeda u Ukrajini koji su izbili nakon što je Zelenski tjedan dana ranije smijenio ministra obrane Mihajla Fedorova koji je bio u sukobu sa Sirskim. Zelenski je obećao i novu, važnu poziciju Fedorovu, samo nekoliko dana nakon što ga je smijenio, a ukrajinski analitičari su zaključili da je to očekivani potez za populista, što ukrajinski predsjednik i jest.
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Cujte, Lavrov je jucer rekao Rubiu da prestane odredjivati ciljeve po Rusiji koje Kijev gadja, ili da se ne buni za gubitke u Zaljevu. Razgovor je zavrsio debaklom te su se razisli nakon 35 minuta. USA ne prihvaca takav ton, ali im nije pravo sto Rusija daje podatke Iranu o americkim ciljevima u Zaljeva. Impresivna je bila preciznost Iranskih udara, vidljiva i na snimcima. dakle sve ovisi od USA. Ako se ipak odluce da prestanu davati geolokacije Kijevu, rezultat cemo vidjetu uskoro