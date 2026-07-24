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VARTA IDE U STEČAJ

Njemački baterijski div ide u stečaj: Appleov odlazak zadao Varti težak udarac

Handover of the notice of grant to Varta
Foto: Marijan Murat/DPA
1/4
VL
Autor
Valerija Momčinović/Hina
24.07.2026.
u 19:05
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Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi, između ostalog, i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije, navodi agencija dpa.

Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je u petak da je podnio zahtjev za objavu stečaja, istaknuvši u obrazloženju slabiju potražnju i gubitak ključnog klijenta. Kompanija je podnijela četiri zahtjeva za stečaj, rekao je glasnogovornik okružnog suda u Stuttgartu. U Varti su naveli da zahtjev obuhvaća i njihove podružnice.

Reuters je već u četvrtak izvijestio da Varta planira podnijeti zahtjev za stečaj nakon što su njezini dioničari, proizvođač sportskih automobila Porsche i austrijski investitor Michael Tojner, odbili osigurati dodatno financiranje. Uprava Varte istaknula je u obrazloženju slabu potražnju, nepovoljne valutne tečajeve i gubitak ključnog klijenta. Američki Apple planira ubuduće nabavljate punjive baterije "CoinPower" za svoje AirPods slušalice iz Kine.

Kompanija bi sada mogla biti podijeljena, napominje Reuters. Ključni vjerovnici, uključujući Deutsche Bank, namjeravaju preuzeti profitabilan posao s baterijama za primjenu u kućanstvu, dok je Tojner izrazio interes za odjel mikrobaterija.

Varta navodi da zapošljava oko 3.200 radnika, ponajviše u sjedištu u Ellwangenu. Zadnje financijsko izvješće objavili su 2024. godine, navodeći da su zabilježili prihod od oko 793 miljiuna eura i gubitak od 64,5 milijuna eura. Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi, između ostalog, i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije, navodi agencija dpa.
Ključne riječi
varta stečaj Njemačka

Komentara 2

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SE
Serengeti
19:59 24.07.2026.

Treba još sankcija Rusiji i kupovati više skupljeg americkog plina i nafte! 🤣😂

Avatar Behemot
Behemot
19:50 24.07.2026.

Sve je počelo kada su Nijemci šutke dopustili da im klošari iz Ukrajine raznesu plinovod. Potom su im Židovi postavili kancelara Merza koji je bio u Upravi BlackRocka. Njemačka je ostala i bez energije i bez tržišta. Slijede masovna otpuštanjaa i gubitak radnih mjesta te militarizacija društva. Zna se tko stoji iza ovakvog scenarija.

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