Njemački baterijski div ide u stečaj: Appleov odlazak zadao Varti težak udarac

Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je u petak da je podnio zahtjev za objavu stečaja, istaknuvši u obrazloženju slabiju potražnju i gubitak ključnog klijenta. Kompanija je podnijela četiri zahtjeva za stečaj, rekao je glasnogovornik okružnog suda u Stuttgartu. U Varti su naveli da zahtjev obuhvaća i njihove podružnice.

Reuters je već u četvrtak izvijestio da Varta planira podnijeti zahtjev za stečaj nakon što su njezini dioničari, proizvođač sportskih automobila Porsche i austrijski investitor Michael Tojner, odbili osigurati dodatno financiranje. Uprava Varte istaknula je u obrazloženju slabu potražnju, nepovoljne valutne tečajeve i gubitak ključnog klijenta. Američki Apple planira ubuduće nabavljate punjive baterije "CoinPower" za svoje AirPods slušalice iz Kine.

Kompanija bi sada mogla biti podijeljena, napominje Reuters. Ključni vjerovnici, uključujući Deutsche Bank, namjeravaju preuzeti profitabilan posao s baterijama za primjenu u kućanstvu, dok je Tojner izrazio interes za odjel mikrobaterija.

Varta navodi da zapošljava oko 3.200 radnika, ponajviše u sjedištu u Ellwangenu. Zadnje financijsko izvješće objavili su 2024. godine, navodeći da su zabilježili prihod od oko 793 miljiuna eura i gubitak od 64,5 milijuna eura. Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi, između ostalog, i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije, navodi agencija dpa.