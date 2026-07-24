'Heroj zemlje' bivšoj mora dati paprenih 644 milijuna: Prevario kćer bivšeg predsjednika, napravio dijete drugoj ženi

Predsjednik južnokorejskog konglomerata SK Group, Chey Tae-won, prema odluci suda mora bivšoj supruzi Roh Soh-yeong isplatiti 944 milijarde wona, odnosno oko 644 milijuna američkih dolara (566,43 milijuna eura), u jednom od najskupljih razvoda u povijesti zemlje. Riječ je o slučaju koji su južnokorejski mediji prozvali "razvodom stoljeća". Iako je dosuđena odšteta golema, ona je ipak manja od prvotne presude iz 2024. godine, kada je Cheyju bilo naloženo da bivšoj supruzi isplati 1,38 bilijuna wona.

Brak Cheya i Roh, koji je trajao 35 godina, raspao se nakon što je otkriveno da je predsjednik SK Groupa dobio dijete s drugom ženom. Roh Soh-yeong kći je bivšeg južnokorejskog predsjednika Roh Tae-wooa, koji je državom upravljao od 1988. do 1993. godine.

Tijekom prvog suđenja njezin pravni tim tvrdio je da je Chey značajnu pomoć u izgradnji poslovnog carstva dobio upravo od njezina oca. Sud je tada prihvatio argument da je Roh Tae-woo 1991. godine Cheyu dao 30 milijardi wona iz tajnog fonda te je na temelju toga dosudio rekordnu nagodbu. No, južnokorejski Vrhovni sud prošle je godine poništio tu presudu, zaključivši da je novac iz tajnog fonda bio nezakonito stečen te se ne može smatrati zajedničkom bračnom imovinom.

Nakon ponovljenog postupka donesena je nova odluka prema kojoj Chey bivšoj supruzi mora isplatiti 944 milijarde wona. Cheyjevi odvjetnici poručili su da njihov klijent "duboko žali što je postupak razvoda izazvao zabrinutost javnosti" te najavili da će se o presudi detaljnije očitovati nakon što prouče njezin sadržaj.

FILE PHOTO: Chey Tae-won, chairman of SK Group, attends semiconductor and memory chip company SK Hynix’ opening bell ceremony at the Nasdaq market on the day of their IPO in New York City, U.S., July 10, 2026. REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo Photo: Angelina Katsanis/REUTERS Foto: Angelina Katsanis/REUTERS

SK Group jedan je od najvećih južnokorejskih konglomerata, odnosno obiteljskih poslovnih carstava poznatih kao chaeboli, koji dominiraju gospodarstvom zemlje. Tvrtka je osnovana 1953. godine kao proizvođač tekstila, a danas posluje u brojnim industrijama – od telekomunikacija i energetike do poluvodiča.

Najvrjednija članica grupacije je SK Hynix, jedan od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova i ključni dobavljač američke tvrtke Nvidia. Zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije, vrijednost SK Hynixa posljednjih je godina snažno porasla. Dodatni uspjeh SK Group ostvario je prošlog mjeseca, kada je prikupio 26,5 milijardi dolara uvrštenjem dionica na burzu u New Yorku, što je najveća inicijalna javna ponuda strane kompanije u povijesti američkog tržišta kapitala.

Predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung nedavno je Cheya Tae-wona i predsjednika Samsunga Lee Jae-yonga nazvao "herojima korejskog naroda" tijekom predstavljanja velikog državnog plana ulaganja u umjetnu inteligenciju.