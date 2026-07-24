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'TO NIJE PRIHVATLJIVO'

Anušić obustavio nabavu madraca iz Srbije: 'Hrvatska vojska neće kupovati robu od preprodavača'

Zagreb: Ivan Anušić o novom sukobu predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 19:29
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Iz Ministarstva su najavili da će u budućim postupcima javne nabave revidirati kriterije koji se odnose na područje proizvodnje i nabave.

Ministarstvo obrane odustalo je od nabave madraca za potrebe Hrvatske vojske od tvrtke koja je na provedenom natječaju bila odabrana kao najpovoljniji ponuditelj. Kako prenosi Dnevnik.hr, ministar obrane Ivan Anušić pojasnio je da je odluka donesena zbog stava da Oružane snage trebaju davati prednost domaćoj proizvodnji i hrvatskom gospodarstvu.

Podsjetimo, MORH je bio nadomak potpisivanja ugovora s tvrtkom koja je zadovoljila uvjete natječaja, no postupak je u međuvremenu poništen. Iz Ministarstva su najavili da će u budućim postupcima javne nabave revidirati kriterije koji se odnose na područje proizvodnje i nabave.

Objašnjavajući razloge takve odluke, Anušić je poručio kako smatra da bi nabava za Hrvatsku vojsku trebala podupirati domaću industriju, a ne posrednike koji robu uvoze iz inozemstva. - Temeljeno na odluci da Hrvatska vojska i Oružane snage podupiru i podupirat će, i dosad to rade i činit će i ubuduće, vlastitu industriju, vlastitu proizvodnju i hrvatski profit. Smatram da netko tko ima jednog zaposlenog u tvrtci ili dva, koji se bavi klasičnom preprodajom i koji u ovom trenutku plasira madrace ili neku drugu robu na hrvatsko tržište, u ovom slučaju madraci za korištenje Oružanim snagama RH, i to iz Srbije, to nije prihvatljivo Oružanim snagama RH -rekao je ministar Ivan Anušić, kako prenosi Dnevnik.hr.
Ključne riječi
nabava Srbija Ivan Anušić

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