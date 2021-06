VIDEO Prvi dojam obilaska dijela Pelješkog mosta: 'Neopisivo!' Hrvatska se spaja za 30-tak dana

Od ukupno 165 segmenata čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta, prema podacima Hrvatskih cesta, dosad je ugrađeno njih 134 ukupne dužine 1850 metara. To znači da je preostalo ugraditi još samo 31 segment ukupne dužine 550 metara da bi se mostom dugim 2,4 kilometra povezala južna Dalmacija s ostatkom Hrvatske.

Novi povijesni datum

A taj vrlo važan simbolični trenutak spajanja dvaju dijelova Hrvatske dogodit će se prije nego se očekivalo. Naime, kad se krenulo s montažom segmenata plan je bio da se zadnji taj segment ugradi krajem rujna ili početkom listopada, no sad se planira da se to dogodi već krajem srpnja ili početkom kolovoza. Dakle, za nešto više od mjesec dana i točno tri godine nakon što su kineski graditelji uvedeni u posao u Malostonskom zaljevu, ali i u vrijeme kad Hrvatska obilježava Oluju i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Tako bi krajem srpnja ili početkom kolovoza spajanjem svoja dva dijela Hrvatska dobila još jedan važan datum u svojoj povijesti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Večernjakov novinar obišao je gradilište Pelješkog mosta krajem prošlog tjedna i prošetao se jednim njegovim dijelom, i to s kopnene strane od upornjaka 1 preko stupnih mjesta S2, S3 i S4 koji su već spojeni u kontinuitetu, ukupno 320 metara, a popeli smo se i prošetali po jednom od najviših stupova, S8 koji inače s još pet stupova čini središnji dio mosta. A dojam koji se stječe šetnjom Pelješkim mostom može se pak prenijeti samo jednom riječju – neopisivo.

Most koji će spojiti Hrvatsku obišli smo u društvu inženjera iz HC-a Davora Perića, koji nam je otkrio zašto će most biti potpuno spojen prije planiranog roka. Radnici China Road And Bridge Corporation (CRBC) graditelja mosta, naime, uhvatili su odličan ritam ugradnje segmenata pa im je tako na početku trebalo, a što je bilo i prema planu, da podignu i zavare jedan segment od 10 do 11 dana, a sad im je za to potrebno sedam dana.

Perić nam to govori dok hodamo prema kraju mosta na S4, a gdje su se odrađivale zadnje pripreme za spajanje sa S5, koji je jedan od središnjih stupova, uz S6, S7, S9, i S9 i S10, a na kojem je montirano svih 10 pari zatega. A taj pothvat spajanja S4 sa S5 bio je vrlo zahtjevan.

Radi se o prvom zatvarajućem segmentu koji je specifičan po tome što se podiže sinkronizirano dvjema dizalicama koje su kapaciteta po 250 tona. Te su dizalice dostatne za elemente koji se ugrađuju pod zategama, a koji su teški oko 220 tona. No ovaj zatvarajući segment težak je 355 tona. Kad njega ugradimo, imat ćemo gotovo 620 metara mosta u kontinuitetu s kopnene strane – objasnio nam je Perić.

Foto: Josip Bohutinski

A Kinezi su u međuvremenu, u noći s petka na subote, podigli taj zatvarajući segment i tako spojili S4 sa S5, a što su prigodno proslavili vatrometom. Perić objašnjava da se kod zatvarajućih segmenta moraju 48 sati prije njihove ugradnje pažljivo motriti promjene na udaljenosti konstrukcije kako bi se pogodio idealan trenutak za ugradnju. A to, dodaje, podrazumijeva i eventualno lokalno obrađivanje i rezanje ploča na segmentu. Do S8 i sredine mosta smo pak stigli brodom, a zatim se na njega popeli najprije dizalom, a zatim skelom. Stup je visok nešto više od 53 metra, a segment oko 4,5 metara pa smo tako došli na visinu od 60 metara. Iznad je još i pilon visok 40 metara. Epidemiološka pravila su jako stroga pa tako nosimo maske na licu iako smo na otvorenom. Pogled je s osmice, s koje god strane pogledate, i opet – neopisiv!

Uskoro opremanje mosta

Na S8 još nisu ugrađene sve zatege, a Perić nam na primjeru jedne od onih objašnjava kako se jedan struk zatege sastoji od sedam žica koje su izrađene od visoko vrijednog čelika, a presvučene su polietilenskom zaštitom. Na središnjim stupovima tako se ugrađuju zatege od 55 do 109 strukova. Na mostu će biti ukupno 60 pari zatega, a one služe da preko pilona pridržavaju čeličnu gredu. Zatege su duge od 32,5 do 137 metara i sidre se u čeličnu gredu u sredini, između voznih trakova. A nakon što se ugradi i zadnji segment, slijedi opremanje mosta, a to znači, među ostalim, asfaltiranje kolničke konstrukcije, postavljanje zaštitne ograde i zaštite od vjetra, postavljanje elektroinstalacija i 24 kamere za nadzor prometa. Perić kaže i da su već ugrađeni sustavi za monitoring promjena pomaka na konstrukciji i katodna zaštita te da je plan da svi radovi na mostu budu gotovi do 31. siječnja 2022.