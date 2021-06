Prvi smo prošli kroz tunel Debeli brijeg: 166 m ispod površine zemlje

Kad na ljeto sljedeće godine turisti, ali i drugi putnici budu prema jugu Hrvatske krenuli cestovnim putem, osim Pelješkog mosta, taj put će im olakšati i pristupne ceste tom mostu koji će spojiti dva dijela Hrvatske. Pri tome će osim preko 2,4 kilometra dugog mosta između Komarne na kopnu i Brijeste na Pelješcu, proći i kroz 2,4 kilometara dug tunel Debeli brijeg.

Večernji list prvi je prošao kroz taj peti po dužini tunel u Hrvatskoj (duži su Sveti Rok, Mala Kapela, Učka i Sveti Ilija), koji grade vrijedni radnici Strabaga i koji su taj “debeli” tunel probili krajem prošle godine i to čak 70 dana prije planiranog roka. A u međuvremenu je probijen i drugi tunel na toj trasi – Kamenice koji je dug 499 metara.

Vodio gradnju tunela Sv. Ilija

Večernjakov novinar prošao je cijelih tih 12 kilometara trase pristupnih cesta koje gradi Strabag, a posvjedočio je i zahuktalim radovima na dionici Sparagovići – Doli i stonskoj obilaznici, koje gradi grčki Avax.

Pristupne ceste koje gradi Strabag, uz navedena dva tunela, od ostalih objekata čine još i vijadukt Doli dužine 156 metara te mostovi Dumanja Jaruga i duljine 488 metara i Dumanja Jaruga II dužine 80 metara. Najviša točka prometnice je u tunelu Debeli brijeg i to na koti 262 metara nadmorske visine.

Šef gradilišta za tunele na pristupnim cestama, Anđelko Šiško otkriva nam da je najveća dubina tog tunela 166 metara pa će tako putnici prelaziti more preko mosta na visini od 60 metara i nakon svega nekoliko kilometara bit će 166 metara ispod površine zemlje. Šiško nam kaže da je dosad betonirano 910 metara glavne cijevi Debelog brijega.

Foto: IZVOR: HAC, VIZUALIZACIJA INFOGRAFIKA VL

– Dali smo si truda, imali smo podršku tvrtke i imali smo dobro planiranje i na nivou firme, a ne samo na gradilištu. Bili smo pripremljeni jer smo znali da će biti zatvaranje zbog pandemije – odgovara nam Šiško na pitanje kako su uspjeli usred pandemije probiti tako zahtjevan tunel i to tako debelo ispred roka.

Foto: Josip Bohutinski

Surovi pelješki teren kroti brojnom mehanizacijom trenutačno oko 300 radnika na Strabagovoj dionici, koji rade i na iskopu za budući čvor Brijesta preko kojeg će se most, kad bude gotov, privremeno spojiti na postojeće pelješke ceste s obzirom na to da će nove pristupne ceste biti završene nekoliko mjeseci poslije, očekuje se da će to biti do početka turističke sezone sljedeće godine. Šiško nam otkriva da su zbog nepristupačnog terena morali napravili ogroman broj pristupnih putova, a kako bi došli do lokacije trase buduće brze ceste preko Pelješca.

Da bi probili tunele Debeli brijeg i Kamenica, ukupne dužine gotovo tri kilometara, morali su iskopati oko 300.000 kubika materijala. No dok šećemo tunelom Debeli brijeg, primjećujemo da u njemu ima telefonski signal. Šiško nam objašnjava da su izvođači radova zatražili od teleoperatera da postavi antenu u tunelu jer ljudi koji rade u tunelu ne mogu biti bez komunikacije s vanjskim svijetom. Naš vodič ima bogato iskustvo u probijanju tunela, pa je tako sudjelovao kao jedan od inženjera i u probijanju Svetog Roka, vodio je i gradnju tunela Sveti Ilija, a u reference mu idu i brojni tuneli u Gorskom kotaru. Pitamo ga stoga kako su komunicirali dok su gradili primjerice Sveti Rok jer tad nije bilo mobitela?

Proveli smo fiksnu telefonsku liniju, odgovara nam Šiško i opet napominje da se ne može biti bez komunikacije na takvim projektima. Strabag je u posao izgradnja dionice Duboka – Sparagovići/ Zaradeže uveden u posao 13. studenog 2019., a ugovor je vrijedan 478,3 milijuna kuna dok je rok dovršetka radova 33 mjeseca od dana početka radova. No očekuje se da će Strabag i prije biti gotov s tim radovima. Šiško nam pak kaže da će sigurno biti poštovani ugovoreni rokovi. I na trasi dionice od Sparagovića prema Dolima i na stonskoj obilaznici, za što je zadužen Avax, brojni su rovokopači.

Najzahtjevniji most Ston

Na toj dionici osim nove trase prometnice grade se i dva tunela te po jedan vijadukt i most. Ukupna dužina te dionice je 18,1 kilometar. A najzahtjevniji dio tog projekta je svakako gradnja mosta Ston dužine 485 metara koji je između dva tunela – Palakovice dugog 1242 metara i Supave 1290 metara. Avax ovu dionicu gradi od prosinca 2019., ugovor je vrijedan 511,5 milijuna kuna, a rok završetka radova je 28 mjeseci od uvođenja u posao.