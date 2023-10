VIDEO Velika katastrofa u Gazi, mnogi stradali u udaru na bolnicu: 'Stotine žrtava su pod ruševinama'

U izraelskom zračnom napadu na bolnicu u Gazi u utorak navečer ubijene su stotine ljudi, objavile su lokalne vlasti, a UN je izvijestio da su Izraelci pogodili i jednu od škola koja služi kao sklonište. Ministarstvo zdravstva palestinskog teritorija pod Hamasovom upravom objavilo je da je "200 do 300 mučenika" ubijeno u bombardiranju kruga bolnice Ahlija Araba u središtu grada. "Stotine žrtava su pod ruševinama", dodaje Hamasovo ministarstvo, ne rekavši jesu li mrtvi ili ranjeni. Šef civilne zaštite je televiziji Al-Jazeera izjavio da je u napadu ubijeno i ranjeno najmanje 500 ljudi.

Upitan o ovim informacijama na tiskovnoj konferenciji, glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari rekao je da "još ne zna sve pojedinosti". "Vidjet ćemo. Zračni napad se dogodio pred kratko vrijeme, broj je velik, teško je odmah ocijeniti situaciju", rekao je. Nešto kasnije, BBC je dobio izjavu iz ureda glasnogovornika Izraelskih obrambenih snaga prema kojoj bolnica Al Ahli u Gazi nije bila njihova meta.

VIDEO Bolnica u Gazi u plamenu nakon zračnog napada

"Bolnica je osjetljivo područje i sigurno nije bila meta IDF-a. Istražujemo izvor eksplozije i kao uvijek provjeravamo točnost i pouzdanost. Pozivamo sve da budu oprezni kada prijavljuju neprovjerene tvrdnje terorističke organizacije", navodi se. i24NEWS pak javlja kako je prema prvoj istrazi IDF-a do eksplozije u bolnici u Gazi došlo zbog neuspješnog lansiranja Hamasove rakete.

🔴 IDF says the explosion at the Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch by the Palestinian Islamic Jihad terror group, according to its analysis of a rocket barrage that occurred at the time of the explosion