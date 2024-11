VIDEO Prijavili štetu na skupocjenim autima zbog napada medvjeda, istražitelji ubrzo otkrili što se zapravo dogodilo

Smeđi medvjed, koji nije bio viđen na području južne Kalifornije već više od stoljeća, upao je u Rolls Royce Ghost iz 2010. i uništio kožna sjedala svojim kandžama, a sve je bilo i snimljeno. Međutim, zapravo se uopće nije radilo o medvjedu, već o muškarcu koji je odjenuo kostim medvjeda i kuhinjskim alatom oštetio skupocjeni automobil, i sve to kako bi dobio odštetu od osiguranja.

Naime, ministarstvo zaduženo za osiguranje izvijestilo je o slučaju zavjere četvorka koja je htjela dobiti novac od osiguranja na način da su lažirali napad medvjeda. Radi se o 26-godišnjem Rubenu Tamrazianu, 39-godišnjem Araratu Chirkinianu, 32-godišnjem Vaheu Muradkhanyanu te 39-godišnjoj Alfiyi Zuckermanu, a svi su bili uhićeni, piše Los Angeles Times.

Four people who allegedly used a bear costume to fake bear attacks on luxury vehicles for insurance payouts were arrested in the Los Angeles area Wednesday, authorities said.



Read the full story: https://t.co/7MjPON1MTN pic.twitter.com/Jt3ia905et