VIDEO Snimka ove prosidbe 'zapalila' je internet: Je li u redu da žena bude ta koja klekne?

Prosidba je jedan od najvažnijih trenutaka u životu mnogih parova i može biti itekako stresna. U današnjem društvu su tradicije pomalo fleksibilne, no snimka jedne prosidbe svakako je uspjela podijeliti ljude na internetu. Snimka koju je objavio Personalized Proposals & Co., tvrtka koja organizira nezaboravne australske prosidbe, postala je viralna. U objavljenom videu vidi se mlada žena u crvenoj haljini kako vodi svog partnera, koji ima povez na očima, do prekrasne lokacije u luci u Sydneyu, piše New York Post.

Kad stignu travnatu površinu, tada muškarac skine povez s očiju, a žena klekne i zamoli ga da je oženi. Muškarac je prihvatio prijedlog i poljubio partnericu u čelo u znak slavlja. "Rekao je da", stoji u natpisu na Instagramu. Video dvoje zaljubljenih ljudi izazvao je podijeljene reakcije na internetu, a nekima je teško probaviti činjenicu da je žena zaprosila muškarca. Problem koji neki ljudi imaju s videozapisom u potpunosti se svodi na spol jer ne postoje kritike o mjestu ili načinu na koji je žena zaprosila svog partnera, nego o činjenici da je žena bila ta koja je zaprosila.

"Djevojko! Ustani i prestani nas sve sramotiti", napisala je jedna korisnica. "Radije bih se hrvala s morskim psom u luci Sydney nego kleknuo za muškarca", dodala je druga. Netko je napisao da će muškarac, ako je "zainteresiran za tebe i voli te", sigurno napraviti prosidbu, dok je netko drugi cijelu situaciju nazvao "neugodnom". Mnogi su također osudili zastarjeli stav o prosidbi jer je 2024. godina i zašto žena ne bi mogla zaprositi muškarca? "Ova djevojka krši normu i svaki bi muškarac to cijenio. Ona je jaka i zna što želi. Sve vi, dame, vodite bilješke", napisala je jedna korisnica.

Druga je istaknula da je "izazov" pronaći muškarca u Sydneyu i da nema ništa loše u tome da žena "preuzme kontrolu" nad svojom romantičnom sudbinom. Netko je drugi istaknuo da su uglavnom žene te koje posramljuju drugu ženu zbog prosidbe. "Ako su nas društveni mediji ičemu naučili, žene se međusobno ne vole više nego što mrze muškarce", napisala je jedna korisnica. "Žene žele jednakost! Žele istu plaću, a sada kada žena predloži brak svom muškarcu, žele da to ipak učini muškarac! Prestanite se ponašati kao da ste u prošlom stoljeću", ljutito je napisao jedan komentator.

Psihologinja Carly Dober rekla je da žena koja zaprosi partnera za neke ljude može biti "konfrontirajuća". "To je zato što dovodi u pitanje tradicionalne rodne uloge i društvene norme oko braka. Povijesno gledano, prosidbe su uokvirene kao 'uloga muškarca', što odražava šire patrijarhalne norme prema kojima se na muškarce gleda kao na inicijatore u vezama", objasnila je. Dober je dodala da kulturološka očekivanja također igraju ulogu, jer neki još uvijek smatraju ženu koja prosi nekonvencionalnom.

"Ovaj se čin može smatrati remećenjem ukorijenjenih ideja o tradicionalnoj ženstvenosti i muškosti, ostavljajući neke da se zapitaju što bi to moglo značiti za ravnotežu uloga u vezi", rekla je psihologinja. Smatra da je žena koja zaprosi muškarca ipak sasvim zdrav čin. "Pozdravljam žene koje ne čekaju, koje komuniciraju svoje želje i koje nas podsjećaju da veze mogu izgledati drugačije", zaključila je.