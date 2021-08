VIDEO Policajac pokazao kako pametni to rade: 'Obojica su pokušala doći do daha'

Iako smo naviknuti u filmovima gledati kako ne postoji ništa što može spriječiti policajca da uhiti kriminalca, stvarnost je itekako drugačija. Jedan američki policajac dokazao je da na kraju dana um caruje. Vozačica na Floridi svjedočila je nevjerojatnom događaju na jednoj od lokalnih cesti. Policajac je kako bi stigao osumnjičenika uskočio u kamion i doslovce ga odvezao ispred njega.

- Nisam sigurna tko je bio on, ali se pojavio odjednom na cesti i počeo moliti ljude da ga prime u aute. Samo kako bi odjednom počeo trčati, a iza njega se pojavio policajac. No, osumnjičeni je bio prebrz i policajac ga nije mogao dostići. Vozač jednog od kamioneta rekao je policajcu da uskoči u stražnji dio vozila i onda ga je odvezao do brda odakle je policajac nastavio trčati za muškarcem - kazala je svjedokinja, prenosi Itemfix.

Ona je navela kako je policajac uspio uhititi muškarca te da su ih vidjeli kako obojica pokušavaju doći do daha.