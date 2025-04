VIDEO Pogledajte trenutak kad je Vatikan objavio papinu smrt

Vatikanski mediji su objavili video trenutka kada je u ponedjeljak ujutro kardinal Kevin Farrell, vatikanski komornik, objavio papinu smrt iz Doma svete Marte. "Predraga braćo i sestre, s dubokom žalošću moram objaviti smrt našega Svetog Oca Franje. U 7:35 ovog jutra, rimski biskup Franjo vratio se u kuću Očevu. Cijeli je svoj život posvetio služenju Gospodinu i Njegovoj Crkvi" kazao je kardinal u emotivnom obraćanju.

At 9:45 AM, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, announced the death of Pope Francis from the Casa Santa Marta with these words:



"Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning,… pic.twitter.com/De4pEZkvs9