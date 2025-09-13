Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Borbena moć 25

VIDEO Pogledajte naše vojnike na djelu: Počela združena vježba kakvu Hrvatska nije vidjela godinama

TOP 100 fotografija u 2024. godini
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
13.09.2025.
u 13:06

Vježba je započela 12. rujna i trajat će do 19. rujna 2025. godine, a provodi se u kopnenoj i zračnoj domeni, uz uključivanje pomorskih snaga

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja te na pomorskom vojnom poligonu Žirje počela je vojna vježba Borbena moć 25, najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2018. godine. Vježba je započela 12. rujna i trajat će do 19. rujna 2025. godine, a provodi se u kopnenoj i zračnoj domeni, uz uključivanje pomorskih snaga.

Najatraktivniji dio vježbe predviđen je za srijedu, 17. rujna, kada će na poligonu “Eugen Kvaternik” kulminirati sveobuhvatni proces vojnog planiranja. Tada će biti održana demonstracija sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava koje je Hrvatska vojska uvela u operativnu uporabu tijekom protekle godine.

Sinkroniziranim djelovanjem kopnenih, pomorskih i zračnih snaga prikazat će se visoka razina uvježbanosti pripadnika Hrvatske vojske, kao i manevarsko-borbene sposobnosti tehnike u izvršavanju temeljne misije Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Ključne riječi
vježba vojska MORH

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
14:11 13.09.2025.

Danska je postala najveći donator pomoći Ukrajini. Nizozemski zrakoplovi obaraju ruske dronove nad Poljskom. Hrvatska s nekim tipom koji se zove "Zoran Milanović" na mjestu predsjednika čuči pod stolom. Nismo li mi daleko izloženiji ruskoj prijetnji nego Danska i Nizozemska? Zar ne bi nama trebao biti presudan interes slom ruske imperijalne agresije u Ukrajini i gdje god sežu pipci njihovih malignih službi, a sežu u Hrvatsku itekako!

Avatar Matija22
Matija22
14:09 13.09.2025.

Ima i videa o Hrvatskom tenku m-84 sa Ukrajinskog bojišta. Ne mogu se linkovi ovdje stavljati potražite na "militarnyi" stranici. Kažu ukrajinci bolji je od t-72.

CR
Croatiadobola
14:29 13.09.2025.

Naslov je apsolutno promašen. Novinar nije.čuo za vjezbu Velebit 2019......jedino tadan nije bilo Rafala i Baryaktara.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još