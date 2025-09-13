VIDEO Pogledajte naše vojnike na djelu: Počela združena vježba kakvu Hrvatska nije vidjela godinama

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja te na pomorskom vojnom poligonu Žirje počela je vojna vježba Borbena moć 25, najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2018. godine. Vježba je započela 12. rujna i trajat će do 19. rujna 2025. godine, a provodi se u kopnenoj i zračnoj domeni, uz uključivanje pomorskih snaga.

Najatraktivniji dio vježbe predviđen je za srijedu, 17. rujna, kada će na poligonu “Eugen Kvaternik” kulminirati sveobuhvatni proces vojnog planiranja. Tada će biti održana demonstracija sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava koje je Hrvatska vojska uvela u operativnu uporabu tijekom protekle godine.

Sinkroniziranim djelovanjem kopnenih, pomorskih i zračnih snaga prikazat će se visoka razina uvježbanosti pripadnika Hrvatske vojske, kao i manevarsko-borbene sposobnosti tehnike u izvršavanju temeljne misije Oružanih snaga Republike Hrvatske.