Plenković o Filipoviću: 'Dobiva priliku da pokaže od čega je napravljen'

Na saborskom Odboru za okoliš i Odboru za gospodarstvo saslušan je Davor Filipović, kandidata premijera Andreja Plenkovića za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja.



- Davor Filipović je prije svega mlad čovjek. Ima 38 godina. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu s 26 godina. Do sada je objavio više od 70-ak radova u svojoj karijeri. Bio je u proteklom razdoblju dva puta biran u skupštinu grada Zagreba. Bio je kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba na prošlim lokalnim izborima. Bio je član NO Hrvatskih šuma, trenutno je član NO Ine. Član je HDZ-a, to vam je svima poznato. Vrlo je angažiran i uživa moje povjerenje - istaknuo je premijer Plenković.

Kazao je da je resor koji će dobiti vrlo važan resor.

- Mi smo koncipirali unutar jednog resora staviti često kontradiktorne elemente državne uprave. Namjerno smo napravili spoj gospodarstva, industrije, zaštite okoliša (...) kako bismo smanjili konflikte unutar Vlade - kazao je premijer i zahvalio se na suradnji uskoro bivšem ministru Tomislavu Ćoriću na suradnji.

Nakon što je ukratko naveo neke od izazova s kojima se susrelo hrvatsko gospodarstvo u posljednjim godinama, kazao je da će Filipović preuzeti izuzetno važan resor. Istaknuo je da je Hrvatska zbog LNG terminala praktički energetski neovisna i da je u boljoj poziciji od nekih drugih zemalja. Dodao je i to pridonijelo diverzifikaciji energetskog sustava.

- Očekujem od ministra da jako puno radi za hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku industriju, da radi za mikro i mikropoduzetnike jer je i to dio portfelja. Očekujem da podupire hrvatske izvoznike jer su oni kičma gospodarstva - kazao je premijer i dodao da je Hrvatska ostvarila veliki napredak u primjerice odvajanju otpada.

- Ja vjerujem da će on svojom energijom, znanjem i iskustvom vrlo brzo preuzeti sve aspekte ovog resora i da će postati važan timski akter u ovoj Vladi i da će dodati dodanu vrijednost i energije aktivnostima - tim riječima je premijer predstavio Davora Filipovića.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš komentirala je izjavu premijera da su Josip Aladrović i Boris Milošević dobrodošli ponovno u Vladu kad dokažu svoju nevinost.

- Za dva kandidata ste najavili da je riječ o posudbi igrača, a da je Filipović trajna zamjena. Što mislite kako će ići razgovori s novom vladom Slovenije, on nema iskustva u tom segmentu - upitala je premijera.

Plenković je potvrdio kako je točno da je Filipović tu trajno, dodavši kako može biti na toj poziciji i dva, tri mandata ako mu građani za to daju povjerenje. Na upit o odnosima sa Slovenijom, kazao je da se radi već godinama na dobrim odnosima i da je građanima Slovenije isto ide u korist ulazak Hrvatske u Šegen i uvođenje eura.

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić pitala je Plenkovića kako njegov izbor Filipovića pridonosi povjerenju u njegovu Vladu, nakon zadnjeg kadrovskog rješenja postavljanja Ivana Paladina u resor prostornog uređenja.

e poručila premijeru kako je nakon njegova zadnjeg kadrovskog izbora Ivana Paladine povjerenje u rekonstrukciju Vlade u potpunosti palo.

- Koliko ministar mora afera imati da bi napustio Vladu jer vidimo da je Paladina još u Vladi - upitala je.

- To što vi mislite da ljudi nemaju povjerenje u Vladi, to je vaš stav. Mogu ga čuti i ne složiti se s njime jer mi dobivamo na izborima. Dobili smo ga dva puta. To vam je test u svim krizama. To je ono što je dobro jer radimo temeljem tog povjerenja. Kohezija parlamentarne većine je očita. Što se tiče ministra Paladina, ja svima postavljam isto pitanja i nemam vremena da se time bavim - odgovorio joj je Plenković.

- Davor Filipović je na ovoj poziciji će imati priliku pokazati sve što zna. Dobiva priliku da pokaže od čega je napravljen. On je čvrst, on je sportaš, on ima energiju i znanje - kazao je Plenković.

Na Plenkovićev komentar da će se zadržati na pitanjima samo članova Odbora, Karolina Vidović Krišto je kazala da je to "protuposlovnički. Ne možete se držati onih koji su u odboru. Svaki zastupnik ima pravo postavljati pitanje".

- Sve je u redu, gospođo Krišto. Postoji dinamika i drugih radnih tijela - kazao je zastupnik Tušek, na što je zastupnica kazala da Hrvatska nije u izvanrednom stanju.

- Nesposobnost premijera ne može biti razlog za izvanredno stanje u državi - poručila je i kazala kako je Filipović loš kandidat za ovu poziciju.

Zasutpnik Dario Zurovec je kazao da jedino što vidi relevantno kod Filipovića za preuzimanje ministarstva je doktorat, na što Plenković mu je rekao : - Da je ostao Zurovec u mladeži HDZ-a, možda bi on bio ministar. Bio je perspektivan. Dobar je Zurovec, šalje mi medu za dijete.

- Ovo je slučaj Paladina 2 - rekla je Vidović Krišto dodavši da Plenković uporno donosi štetne odluke.

Filipović je kazao da je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu i da je studirao dvije godine u Americi.

- Igrao sam za hrvatsku reprezentaciju. Igrao sam u prvoj ligi u KK 'Alkar,' . Prvi sam u generaciji, a vjerujem i u Hrvatsko. j postao sveučilišni specijalist. Radio sam kao investicijski analitičar u jednom konzultantskom društvo, nakon toga sam prešao na Ekonomski fakultet. Uvijek sam davao sve od sebe, radio pošteno, trudio se, tako ću i ovdje. Ovo je velika čast, ali i iznimna odgovornost. Učinit ću sve da doprinesem uspjesima ove Vlade - poručio je dodavši kako je otvoren za svaki savjet nevezano dolazi li on od pozicije ili opozicije. - Pozivam vas sve da otvorene probleme rješavamo zajedno - kazao je.

Miletić je pozvao Filipovića da ne postane ohol i pozvao ga je da dođe u Rijeku te pa popiju kavu.

