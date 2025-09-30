VIDEO Odjeknula šokantna izjava Putina: 'Vodimo pravednu bitku. Naši borci i zapovjednici kreću u napad'

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je video u kojem je nazvao trenutačnu invaziju na Ukrajinu "pravednom bitkom", ističući jedinstvo Rusije u obrani "Domovine i povijesne sudbine". U videu, objavljenom na web stranici Kremlja, Putin je pohvalio ruske borce i zapovjednike te naglasio da "cijela zemlja naporno radi" na ovom cilju. "Naši borci i zapovjednici kreću u napad, a cijela zemlja, cijela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i naporno radi", rekao je Putin. "Borimo se i pobjeđujemo", dodao je.

Ove izjave dolaze u osjetljivom trenutku, dok međunarodna zajednica bilježi promjene u stavovima prema sukobu. Prošli tjedan, bivši američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Ukrajina ima šanse povratiti okupirane teritorije, što predstavlja značajan zaokret od njegovog ranijeg prijedloga da Kijev odustane od dijela zemlje kako bi se okončale borbe. Također dolazi u trenutku kada Washington razmatra zahtjev Ukrajine za isporukom krstarećih raketa Tomahawk, koje bi omogućile napade na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija. Takav potez mogao bi dodatno eskalirati sukob.

Prema kartama bojnog polja iz otvorenih izvora, Rusija trenutno kontrolira gotovo 19% ukrajinskog teritorija, uključujući poluotok Krim te značajne dijelove istočne i jugoistočne Ukrajine. Kijev i njegovi zapadni saveznici, uključujući Sjedinjene Države i Europsku uniju, osuđuju invaziju kao ničim izazvan čin agresije i imperijalistički pokušaj otimanja teritorija. Dok se borbe nastavljaju, međunarodna zajednica pomno prati razvoj događaja, posebice moguće posljedice američke odluke o isporuci naprednog naoružanja Ukrajini. Situacija ostaje napeta, s potencijalom za daljnje pogoršanje odnosa između Rusije i Zapada, javlja Sky News.