Tadić: Vođa koji poput Putina njeguje kult vrhunskog stratega ne smije sebi dopustiti takve krive procjene

Za Kremlj je "stanje rata s Amerikom" ako i samo ako SAD isporuče Ukrajini oružje kojim se može dosegnuti Moskva, a to onda znači nuklearni rat, poručio je za Večernji list analitičar Tonči Tadić, komentirajući ruske prijetnje da američka isporuka krstarećih raketa Tomahawk znači rat SAD-a i Rusije. Ako pak SAD isporuče Ukrajini oružje kojim se može gađati bilo koji drugi dio Rusije osim Moskve onda to nije "stanje rata s Amerikom", dodaje Tadić. Također, kaže da isto tako ako Ukrajina vlastitim krstarećim raketama i vlastitim dronovima razvaljuje sve europske dijelove Rusije, uključujući Moskvu, onda to isto ne znači nuklearni rat.

- Trumpova najava mogućeg slanja Ukrajini američkih krstarećih raketa "Tomahawk“ uzbudila je duhove u Kremlju. Naravno, ostaje za vidjeti hoće li se Trump opet predomisliti ako mu se recimo Putin obrati jednim prijateljskim telefonskim pozivom i obeća mu partnerstvo u borbi protiv EU, kao što je bilo dosad u ovih osam mjeseci. Moguće je pak i to da Trump doista gubi strpljenje s Putinom jer Putin odbija mirovne pregovore, pa Trumpu izmiče Nobelova nagrada za mir. Doda li se tome inicijativa zastupnika u ukrajinskom parlamentu da Ukrajina predloži Trumpa za Nobelovu nagradu – a to je vjerojatno došlo do ušiju Trumpu – sve je moguće, pa čak i to da Ukrajina dobije "Tomahawke“ koji mogu dosegnuti ne samo Moskvu, nego sve europske dijelove Rusije. Ove rakete su uostalom u prvom redu dizajnirane za sukob s Rusijom.

Zanimljiva je i Trumpova izjava kako eto on dopušta Ukrajini udare američkim i općenito zapadnim oružjem po ciljevima duboko unutar Rusije. U vezi toga želim podsjetiti kako je Ukrajina to sama sebi dopustila još početkom 2024. godine, od kada je počela ukrajinska kampanja napada dalekometnim dronovima na ruske tvornice i rafinerije. Ukrajinska kampanja napada na ciljeve duboko unutar Rusije se ove godine jako povećala uvođenjem u borbu ukrajinskih krstarećih raketa "Flamingo“, s dvostruko težom bojnom glavom od "Tomahawka“. Ukrajina je dakle sama sebi dopustila napade na Rusiju svojim oružjem jer se to nisu usudili ni Biden ni Trump.

Naravno, svako slanje novog i sve jačeg američkog i općenito zapadnog oružja Ukrajini odmah izaziva bijesne reakcije i prijetnje iz Kremlja. Tako se ovaj put iz Kremlja poručuje da "slanje raketa koje mogu dosegnuti Moskvu znači stanje rata Amerike s Rusijom“. Molim vas primijetite koliko je to mentalno poremećena ruska logika:

Za Kremlj je dakle "stanje rata s Amerikom" ako i samo ako SAD isporuče Ukrajini oružje kojim se može dosegnuti Moskva. A to onda znači nuklearni rat. Međutim, ako pak SAD isporuče Ukrajini oružje kojim se može gađati bilo koji drugi dio Rusije osim Moskve onda to nije "stanje rata s Amerikom". A to onda ne znači nuklearni rat. Isto tako ako Ukrajina vlastitim krstarećim raketama i vlastitim dronovima (dakle ne američkim oružjem!) razvaljuje sve europske dijelove Rusije uključujući Moskvu onda to isto ne znači nuklearni rat.

Ovako bijesne izjave iz Kremlja i prijetnje nuklearnim ratom smo čuli u ove tri i pol godine rata uvijek kad god je Ukrajini stizalo zapadno oružje. Recimo kad je prvi put još u ožujku 2022. Ukrajina dobila vojnu pomoć iz NATO-a u vidu protuoklopnih i protuzračnih sustava, kad su stigle zapadne haubice, pa kad su stigli zapadni helikopteri, kad je počela obuka ukrajinskih vojnika u zemljama NATO-a, kad su stigli HIMARS sustavi, kad su stigle ATACMS rakete, kad su stigli prvi zapadni mlazni borbeni avioni, itd.

Riječ je tome da svaki takav čin zapadne vojne pomoći Ukrajini znači dokaz ruskoj javnosti koliko je krivo Putin procijenio ishod ovog rata, odnosno koliko je podcijenio volju Zapada da pomaže Ukrajini u obrani od ruske agresije. Putinov rat koji je trebao trajati tri do četiri dana je odavno ušao u četvrtu godinu! Vođa koji poput Putina njeguje kult vrhunskog stratega i vizionara ne smije sebi dopustiti takve krive procjene. I to Putina boli, očito je. I zato svaki put mora reagirati kao gnjevni car prijeteći Armagedonom, čisto da svojim podanicima pokaže kako je sve pod kontrolom. Ovako bijesne izjave služe isključivo samo tome, a ne nekakvom početku nuklearnog rata, jer i Kremlj zna u što bi se to pretvorilo, odnosno kakav bi bio ishod. Nalazimo se dakle u Drugom Hladnom ratu, pa se moramo navikavati na ovakvu retoriku, tipičnu za prve godine u onom Prvom Hladnom ratu - navodi Tonči Tadić.