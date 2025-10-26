Naši Portali
PREMINULI SU NA MJESTU

Teška nesreća u Beogradu: Pijan prošao kroz crveno i usmrtio oca, majku i dijete

Foto: Moj Beograd, Instagram/ screensot
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
26.10.2025.
u 09:23

Policija nastavlja s očevidom kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

U prometnoj nesreći koja se noćas dogodila u Novom Beogradu poginuli su majka, otac, koji je bio prometni policajac, i njihovo dijete, piše Telegraf. Vozač jednog od automobila uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je izazvao nesreću. Bio je pod utjecajem alkohola.

Prema neslužbenim informacijama, udario ih je vozač (24) u audiju s BiH tablicama. Prema riječima očevidaca, prošao je kroz crveno svjetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila obitelj. Na mjesto događaja odmah su stigle sve hitne službe, no unatoč brzoj intervenciji i naporima liječnika, obitelji nije bilo spasa. Policija nastavlja s očevidom kako bi utvrdila sve okolnosti ove teške nesreće.

Ključne riječi
poginula obitelj nesreća Beograd

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Asterix
Asterix
09:59 26.10.2025.

Žao mi je ljudi. Ali koja je svrha ovakvih vijesti? Jučer tragedija u Austriji, danas u Srbiji, tko zna koliko još po svijetu, materijala sigurno ima za 50 sličnih članaka dnevno. Ozbiljno ću razmisliti o odustajanju od čitanja ovog portala. Kakva je korist od otvaranja isključivo članaka koji me zanimaju kad ne mogu preskočiti naslove koji me uznemiruju?

Avatar southman
southman
09:53 26.10.2025.

Darko Lazic ???

SI
SirUlrich
09:59 26.10.2025.

Da i? Sto se to nas tiče?

