GOLEMI OBLAK PRAŠINE

VIDEO Novi most nestao u trenu: Pogledajte zastrašujući trenutak urušavanja u Kini

most u Kini
Screenshot/X
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
11.11.2025.
u 16:37

Prilazni most i temelji ceste su se urušili u utorak poslijepodne, dovodeći do klizišta

Dio nedavno otvorenog mosta urušio se u utorak u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan na autocesti koja unutrašnjost Kine povezuje s Tibetom, rekle su lokalne vlasti, a izvješća o žrtvama nije bilo. Policija u gradu Maerkang je u ponedjeljak poslijepodne za sav promet zatvorila 758 metara dug most Hongqi nakon što su se u prilaznim cestama i na obroncima pojavile pukotine i registrirano pomicanje planinskog terena, objavile su lokalne vlasti.

Prilazni most i temelji ceste su se urušili u utorak poslijepodne, dovodeći do klizišta, dodale su. Izgradnja mosta je završila ranije ove godine, prema videu koji je na društvenim mrežama objavila građevinska tvrtka Sichuan Road & Bridge Group.
urušavanje Kina Most

Kupnja