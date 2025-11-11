VIDEO Novi most nestao u trenu: Pogledajte zastrašujući trenutak urušavanja u Kini

Dio nedavno otvorenog mosta urušio se u utorak u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan na autocesti koja unutrašnjost Kine povezuje s Tibetom, rekle su lokalne vlasti, a izvješća o žrtvama nije bilo. Policija u gradu Maerkang je u ponedjeljak poslijepodne za sav promet zatvorila 758 metara dug most Hongqi nakon što su se u prilaznim cestama i na obroncima pojavile pukotine i registrirano pomicanje planinskog terena, objavile su lokalne vlasti.

Prilazni most i temelji ceste su se urušili u utorak poslijepodne, dovodeći do klizišta, dodale su. Izgradnja mosta je završila ranije ove godine, prema videu koji je na društvenim mrežama objavila građevinska tvrtka Sichuan Road & Bridge Group.