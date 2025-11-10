Što to Kinezi masovno grade na granici s Indijom? Razotkrile ih satelitske snimke

Nove satelitske snimke tvrtke Planet Labs otkrile su kako je Kina od 2020. godine pokrenula golemu ekspanziju postrojenja povezanih s proizvodnjom raketa i oružja, čime dodatno jača svoju vojnu moć i sposobnost odvraćanja Sjedinjenih Država.

Prema opsežnoj CNN analizi, više od 60 posto od 136 lokacija povezanih s kineskom vojskom i raketnim snagama pokazuje znakove širenja, a ukupna izgrađena površina povećala se za više od dva milijuna četvornih metara. Na novim satelitskim snimkama jasno su vidljive tvornice, bunkeri, testni centri pa čak i dijelovi raketa. “Kina se pozicionira kao globalna supersila. Nalazimo se u početnoj fazi nove utrke u naoružanju,” izjavio je stručnjak za kontrolu naoružanja William Alberque.

🚨 New Chinese Air Defence Base Detected Near Pangong Lake 🇨🇳🇮🇳



Latest satellite images reveal that China is constructing a major air defence site near Pangong Lake, close to the India-China border in eastern Ladakh.



🛰️ The site features:

🔹Large missile shelters with… pic.twitter.com/XI2W835Evm — GeoSync (@thegeo_sync) October 24, 2025

Jedna od lokacija nalazi se unutar okruga Gar, dok se druga nalazi nedaleko jezera Pangong, a obje se nalaze unutar kineske autonomne regije Tibet u relativnoj blizini takozvane linije stvarne kontrole (LAC) koja čini trenutnu granicu s Indijom. CNN navodi da je tempo širenja kineskih raketnih pogona gotovo udvostručen nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Analitičari smatraju da Peking pomno proučava sukob kako bi izvukao lekcije o suvremenom ratovanju, posebice o učinkovitosti projektila i dronova protiv zapadnih sustava protuzračne obrane. Od dolaska na vlast 2012., predsjednik Xi Jinping uložio je milijarde dolara u modernizaciju kineske vojske i razvoj raketnih snaga, koje smatra “okosnicom nacionalne sigurnosti”. Njegov cilj je pretvoriti Narodnu oslobodilačku vojsku (PLA) u svjetski moćnu vojnu silu.

Pentagon procjenjuje da je kineska raketna vojska u četiri godine povećala zalihe projektila za čak 50 posto. Istodobno, Kina od 2023. svake godine dodaje oko stotinu novih nuklearnih bojevih glava, iako je njezin ukupni arsenal još uvijek znatno manji od američkog i ruskog. Vojni stručnjaci smatraju da bi mnoge od novonastalih raketa mogle igrati ključnu ulogu u eventualnom kineskom pokušaju vojnog zauzimanja Tajvana. Strategija Pekinga temelji se na stvaranju takozvane “zone uskraćenog pristupa” kojom bi se američkoj mornarici onemogućio pristup Tajvanskom tjesnacu. “PLA želi stvoriti uvjete za invaziju Tajvana, uništiti luke, baze i opskrbne točke koje bi mogle pomoći SAD-u u obrani otoka,” kaže istraživač Decker Eveleth.

Kina je početkom 2025. povećala vojni proračun za 7,2 posto, na oko 245 milijardi dolara, četvrtu godinu zaredom s rastom većim od 7 posto. Ipak, američki analitičari vjeruju da su stvarni izdaci znatno viši. Unatoč ubrzanom razvoju, kinesku vojsku potresaju i skandali, brojni visoki dužnosnici Raketenih snaga uklonjeni su s dužnosti zbog korupcije, što dovodi u pitanje stvarnu spremnost vojske. Eksperti upozoravaju da kineski napredak u razvoju raketnih sustava značajno mijenja ravnotežu globalne sigurnosti. “Hladni rat već postoji, samo u novom obliku, u svim područjima, od tehnologije do oružja,” upozorio je David Santoro iz Pacific Foruma.