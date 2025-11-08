Nekada se činio nezaustavljivim, a sada ga 'gazi' konkurencija: Američki lanac ima sve više problema

Gotovo tri desetljeća od otvaranja prve poslovnice u Kini, američki lanac Starbucks prodaje većinski udio tamošnjeg poslovanja investicijskoj tvrtki. Prema dogovoru, Boyu Capital držat će 60 posto udjela u Starbucksovim maloprodajnim operacijama u Kini, dok će lanac zadržati manjinski udio od 40 posto. Mnoge u Kini potez nije iznenadio s obzirom na rast domaćih brendova kave.

Starbucks se suočava s mnoštvom izazova u Kini, uključujući žestoku domaću konkurenciju i potrošače sve svjesnije troškova. Naime, deseci lanaca proširili su se scenom posljednjih godina, nudeći kavu po znatno jeftinijim cijenama. Na vrhu te liste je Luckin Coffee, kineski brend koji je pretekao Starbucks po prodaji i broju poslovnica. Nakon osnivanja 2017. godine, Luckin je brzo rastao, privlačeći mlađu generaciju. Sada izaziva Starbucks i na njegovom domaćem terenu, otvarajući svoje prve lokale u New Yorku u lipnju.

Tržište u Kini danas znatno se razlikuje od onoga na koje je Starbucks ušao prije 26 godina kada je tamošnje gospodarstvo tek počelo uzlijetati. U to vrijeme, nije postojala "mainstream" kultura ispijanja kave, a brend je bio tek jedan od nekolicine američkih lanaca koji su tražili svoje mjesto u toj zemlji. Starbucksov uspjeh izgrađen je na rastućoj potražnji za zapadnim luksuzom, kao i na strategiji prilagođavanja proizvoda za tržište.

Umirovljenik Liu Zishang prisjetio se za CNN otvaranja Starbucksa u Pekingu. Naime, istaknuo je kako je trebalo neko vrijeme da se Kinezi naviknu na okus kave. Uz to, ustvrdio je da izazovi s kojima se lanac suočava mogu biti povezani s usporenom potrošnjom u zemlji. "Gospodarska situacija u Kini opada, a broj bogatih ljudi se smanjuje“, rekao je Liu. "S pritiskom kupovine domova, automobila i otplate kredita, to vjerojatno opterećuje njihovu potrošnju.“

Mnogi Starbucksovi problemi u Kini identični su onima s kojima se suočava širom svijeta, posebno na svom domaćem tržištu. Uz rast neovisnih kafića, i mnogi američki kupci izbjegavaju Starbucks zbog visokih cijena. Brian Niccol, koji je prošle godine imenovan izvršnim direktorom, vjeruje da strateški partner može ubrzati rast u Kini. "Vidimo put da narastemo s današnjih 8.000 Starbucksovih kafića na više od 20.000 tijekom vremena“, rekao je o partnerstvu s Boyu Capitalom.

Najava je razveselila mnoge u Kini koji se nadaju da će Starbucks sada nuditi pristupačnije opcije pića. "Obično pijem Luckin jer je Starbucks jednostavno preskup“, napisala je jedna osoba na društvenoj mreži Weibo. "Jedna šalica Starbucksa košta me kao tri ili četiri šalice Luckina.“