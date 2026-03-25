HORMUŠKI TJESNAC

Brodovi su počeli ići zaobilaznim putem, među njima se našla i dva 'zombi' tankera

Autor
Dora Taslak
25.03.2026.
u 08:52

Promet kroz Hormuški tjesnac dramatično je smanjen zbog sukoba koji je počeo napadom SAD-a i Izraela 28. veljače, a povećana upotreba nove rute mogla bi biti ojačana diplomatskim sporazumima

Tempo prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac pojačao se tijekom vikenda, prema podacima portala Lloyd’s List Intelligence koji ističe kako ih od petka prošlo najmanje šesnaest. Od toga, dvanaest ih je plovilo novom rutom koja prolazi iranskim teritorijalnim vodama. Zaobilazni put, koji prolazi između iranskih otoka Qeshm i Larak, naziva se i "Teheranski naplatni punkt" s obzirom na to da Iran navodno tamo provjerava podatke o brodovima i nekima naplaćuje prolaz. Navodno su dva broda platila naknadu za siguran prolaz tjesnacem, od kojih je jedna iznosila oko 2 milijuna dolara. Tamo su prošla i dva "zombi" tankera, odnosno ona koja plove pod identitetom uništenih brodova. 

Promet kroz Hormuški tjesnac dramatično je smanjen zbog sukoba koji je počeo napadom SAD-a i Izraela 28. veljače, a povećana upotreba nove rute mogla bi biti ojačana diplomatskim sporazumima između Irana i drugih država. Primjerice, Ministarstvo pomorstva Indije kazalo je da su dva broda, koja su prevozila više od 92.600 tona ukapljenog naftnog plina, prošla. Oni bi trebali sići u indijske luke između 26. i 28. ožujka. Manjak plina u Indiji postao je vrlo važna tema, što je tamošnju vladu natjeralo da pregovara s Teheranom.

Što se tiče dva "zombi" broda, oni su tijekom vikenda koristili identitet japanskog tankera za ukapljeni prirodni plin LNG Jamal i liberijskog Nabiina koji je razrezan prije gotovo pet godina. Nije jasno koji je brod preuzeo identitet LNG Jamala, a uočen je 20. ožujka kako izlazi iz Perzijskog zaljeva kroz zaobilaznicu kod Laraka, prije nego što je ponovno nestao tog poslijepodneva. Drugi brod, onaj koji je "glumio" Nabiin, pokazivao je da plovi pod zastavom Mozambika i preuzeo ime Nature Heart.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je ranije da odgađa prijetnju o "uništenju“ iranskih elektrana nakon "vrlo dobrih i produktivnih“ razgovora s Teheranom o okončanju rata. Međutim, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf kasnije je demantirao da su se razgovori s SAD-om uopće održali. Istaknuo je riječ o lažnim vijestima koje se koriste za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima te za bijeg iz "močvare“ u kojoj su se našli SAD i Izrael.
