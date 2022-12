Zračne uzbune diljem Ukrajine, navodno ispaljeno više raketa; Putin u ponedjeljak ide u Bjelorusiju

Države članice EU-a postigle su u četvrtak dogovor o devetom paketu sankcija protiv Rusije, doznaje se iz diplomatskih izvora. Dogovor su postigli veleposlanici država članica, koji zasjedaju istodobno dok traje sastanak na vrhu čelnika EU-a.

Tijek događaja:

08:29 - Eksplozije su se čule u istočnom gradu Harkivu, a lokalni dužnosnici rekli su da je pogođena kritična infrastruktura. Lokalni dužnosnici crnomorske regije Odesa rekli su da je tamo, također, pogođena kritična infrastruktura, prenosi The Guardian.

Za sada nema vijesti o žrtvama i nije jasno koja je kritična infrastruktura pogođena.

Guverner sjeverne regije Sumy rekao je da je u njegovoj regiji došlo do nestanka struje zbog raketnih napada.

08:20 - The Kyiv Independent navodi je u Kijevu navodno došlo do eksplozija.

Zračna uzbuna uključena je u svim ukrajinskim regijama osim na okupiranom Krimu i u Luganskoj oblasti, dodaje se.

The air raid alert is on in all Ukrainian regions but occupied Crimea and Luhansk Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 16, 2022

08:11 - Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak će posjetiti Bjelorusiju, javlja AFP pozivajući se na press službu predsjednika Minska.

Putinov posjet dolazi nakon što je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva upozorilo da Bjelorusija navodno održava "vježbe spremnosti". Rusija je, također, rasporedila dodatne jedinice mobiliziranih rezervista u Bjelorusiju, prenosi The Guardian.

08:05 - Upozorenja na zračnu uzbunu izdana su za više regija u Ukrajini, uključujući Kijev, Harkiv, Žitomir, Vinica, Černihiv, Mikolajiv i Kirovograd.

- Nemojte ignorirati upozorenja o zračnom napadu, ostanite u skloništima - poručio je Kyrylo Tymoshenko, zamjenik šefa ureda ukrajinskog predsjednika.

Više raketa navodno je jutros ispaljeno na Ukrajinu, prema Antonu Geraščenku, savjetniku ministra unutarnjih poslova Ukrajine.

Čak 60 ruskih projektila primijećeno je kako idu prema ukrajinskom zračnom prostoru, rekao je Vitalij Kim, guverner regije Mikolajiv u južnoj Ukrajini.

- Dio njih je već iznad sjeverne Ukrajine - poručio je. Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

Ukrainians are advised to stay in shelters. pic.twitter.com/ux1krZKNVi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 16, 2022

07:30 - Sergej Karakajev izjavio je za glasilo Krasnaya Zvezda da će projektili biti lansirani s dva mjesta - u blizini Murmanska na sjeveru i Volgograda na jugu. Karakajev je rekao da su četiri ovogodišnja lansiranja "potvrdila visoku pouzdanost raketnih sustava". Prema Novom START ugovoru o smanjenju nuklearnog naoružanja, koji je stupio na snagu 2011., Rusija i Sjedinjene Države ograničene su broj interkontinentalnih balističkih projektila, svaka na 700.

Rusija je u četvrtak uputila novu nuklearnu prijetnju Velikoj Britaniji. Naime, spustili su drugu golemu raketu u lansirni silos. Snimku su objavili državni mediji, a na njoj se vidi kako se raketa Jars, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu te dosegnuti mete u cijeloj Europi i u SAD-u, spušta u zemlju u bazi Kozelski. Ta se baza nalazi oko 250 kilometara južno od Moskve, prenosi Daily Mail.

Karakajev je posebno naveo nuklearni projektil Sarmat koji je prvi put lansiran u travnju ove godine iz Plesecka u sjevernoj Rusiji, pogodivši metu na poluotoku Kamčatka udaljenom 6000 kilometara.

Sarmat je razvijan godinama, a testiran je u vrijeme ekstremnih međunarodnih napetosti, u tjednima nakon invazije Moskve na Ukrajinu.

6:50 Američka vojska objavila je u četvrtak da će proširiti ratnu obuku u Njemačkoj za ukrajinske vojnike koji se bore protiv ruske invazije, a u fokusu će biti zajednički manevri i operacije kombiniranog naoružanja. Glasnogovornik Pentagona brigadni general Patrick Ryder rekao je da će obuka za oko 500 Ukrajinaca mjesečno započeti u siječnju. Dosad su Sjedinjene Države i njihovi saveznici obučavali više od 15.000 pripadnika ukrajinskih snaga.

Novom obukom Ukrajince se želi osposobiti za upravljanje specijaliziranom zapadnom vojnom opremom vrijednom milijarde dolara, koju su SAD i njihovi saveznici u NATO-u osigurali od početka ruske invazije 24. veljače. "Rad na obuci manevara kombiniranog naoružanja logičan je sljedeći korak u našim stalnim naporima", rekao je Ryder.

Obuku će provesti zapovjedništvo za obuku u Grafenwoehru u Njemačkoj na svojim poligonima, a fokusirat će se na korištenju sustava koji su već na terenu, a ne oružja koje bi se moglo isporučiti u budućnosti.

Ranije ovog tjedna, Reuters je izvijestio da SAD dovršavaju planove da Ukrajini ponude obrambeni raketni sustav Patriot, jedan od najnaprednijih sustava, koji bi mogao zahtijevati mjesece obuke. Ukrajina je zatražila od svojih zapadnih partnera protuzračnu obranu, uključujući sustave Patriot američke proizvodnje, kako bi je zaštitili od teškog ruskog raketnog bombardiranja, koje obuhvaća i energetsku infrastrukturu.