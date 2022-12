Napadnuta zračna baza u Rusiji; Institut za rat: Rusko povlačenje vjerojatno je pokvarilo Putinove planove

Glasnogovornik Bijele kuće John Kirby izjavio je da SAD očekuju da će se rat u Ukrajini nastaviti "još neko vrijeme" i da "nema očekivanja" da će borbe prestati u zimskim mjesecima. Ukrajinska državna energetska agencija, Energoatom, ponudila je veće bonuse osoblju u nuklearnoj elektrani Zaporižje koja je pod ruskom okupacijom pod uvjetom da ostanu lojalni Ukrajini. Europska komisija isplatila je još 500 milijuna eura Ukrajini, u sklopu više milijardi eura vrijednog paketa zajmova.

Tijek događaja:

07:28 - Ruska zračna baza u Kursku napadnuta je u srijedu navečer, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik. Anton Geraščenko, viši predsjednički savjetnik, objavio je niz ažuriranja na Telegramu, rekavši da je "nepoznati dron" udario vojni objekt.

Citirajući neodređena ruska medijska izvješća, rekao je da su se dogodile "dvije eksplozije u Kursku blizu aerodroma". “Nepoznati dron pogodio je vojni objekt u Kursku”, dodao je kasnije, prenosi The Guardian.

Ruska medijska organizacija RIA citirala je regionalnog guvernera Romana Starovoita koji je rekao: "Protuzračna obrana djelovala je nad regijom Kursk u večernjim satima, nije bilo žrtava niti štete".

07:11 - Putinova odluka da odgodi svoje godišnje obraćanje Skupštini Ruske Federacije ukazuje na to da je on i dalje nesiguran u svoju sposobnost oblikovanja ruskog informacijskog prostora, usred sve većih kritika na njegovo ponašanje u invaziji, navodi Institut za ratne studije (ISW).

- Rusko povlačenje iz Kijevske oblasti i sjeverne Ukrajine u travnju 2022. vjerojatno je pokvarilo Putinove planove da proglasi pobjedu tijekom obraćanja Skupštini Federacije. Putin je već otkazao svoju godišnju tiskovnu konferenciju s članovima ruske javnosti, vjerojatno u pokušaju da izbjegne odgovore na pitanja o ruskim vojnim neuspjesima bez pribjegavanja pretjerano očitoj manipulaciji pitanjima. Putin možda nije siguran u svoju sposobnost da opravda cijenu svog rata kada se obraća ruskoj javnosti i elitama - piše Institut.

