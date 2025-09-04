Naši Portali
Uginuo u luci

Ozlijeđeni dupin na Lastovu preminuo pred očima građana: 'Što će nam sve institucije'

VL
Autor
Večernji.hr
04.09.2025.
u 13:55

Kako navodi, službe nisu stigle na teren unatoč dostupnom vremenu: "Od 8 ujutro do 17 sati popodne, kad imamo trajekt za Lastovo, mogli su doći i pokušati učiniti nešto, pa čak i eutanazirati životinju ako je trebalo."

U luci na Lastovu danas je uginuo glavat dupin, a građani i turisti svjedočili su njegovoj agoniji, koji su, kako pišu, jučer zvali službe da se nešto poduzme radi njegove ozlijede. 

Prema objavi jedne mještanke na Facebooku, dupin je jučer ozlijeđen, a građani su odmah kontaktirali službe koje se bave zaštitom životinja i morskim sisavcima. "Od jučer ih se od samog jutra zvalo i obavijestilo o ozlijeđenom glavatom dupinu. Oni su konstatirali po snimci da je kraj i to je to", napisala je mještanka.

Kako navodi, službe nisu stigle na teren unatoč dostupnom vremenu: "Od 8 ujutro do 17 sati popodne, kad imamo trajekt za Lastovo, mogli su doći i pokušati učiniti nešto, pa čak i eutanazirati životinju ako je trebalo. No, nisu ništa poduzeli. Ostavljeni smo da gledamo kako dupin umire, zajedno s ogorčenim turistima."

Građani su, dodaje, pokušali sami pomoći: hranili su dupina i pazili da ne naleti na brodice, no svjesni su bili svojih ograničenja. Mještanka također ističe da je ljudski faktor u ovom slučaju uzrok tragedije te izražava frustraciju zbog percepcije da nadležne institucije rade samo administrativni dio posla: "Pitam se koja je svrha tih institucija, čemu istraživanja, čemu znanstveni radovi, čemu edukacije?"

Stižu prve teorije o uzroku strašne nesreće uspinjače u Portugalu: 'Nije kočila. Svi smo počeli bježati'
Ključne riječi
Lastovo dupin

Komentara 1

Pogledaj Sve
JA
Jania
14:36 04.09.2025.

Preminuo?

