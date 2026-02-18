VIDEO Dupin zalutao u rijeku u Dalmaciji, objavljen apel građanima: 'Nemojte mu se približavati'

Danas je u rijeci Jadro zabilježena jedinka dobrog dupina, objavila je Javna ustanova "More i krš" na Facebooku te poslala i apel građanima. Kažu kako je najvjerojatnije zabunom ušla u slatkovodni sustav te da u ovoj situaciji treba pristupati s oprezom i odgovornošću. "Ovim putem molimo sve stanovnike i slučajne prolaznike da ne uznemiravaju životinju, ne pokušavaju joj se približavati, hraniti je ili na bilo koji način ometati, kako bi joj se omogućio siguran i samostalan povratak u more", naglasili su.

Foto: Facebook/Javna ustanova More i krš

"U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, čuvari prirode Javne ustanove More i krš nalaze se na terenu te kontinuirano prate njegovo stanje i kretanje. Važno je naglasiti da je dobri dupin strogo zaštićena vrsta, a mir i minimalan stres ključni su za njegov uspješan povratak u prirodno morsko okruženje", objasnili su u objavi.