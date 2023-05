VIDEO Nevjerojatna snimka iz Beograda: Izašao iz auta i s pajserom trčao za drugim vozačem

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je, kako pišu, snimka iz Beograda na kojoj je očito došlo do nesuglasica u prometu između dva vozača. Kako se vidi na snimci prvo dva automobila, marke Mercedes i Peugeot, voze jedan kraj drugoga. U jednom trenutku Peugeot se približava Mercedesu bočno. Potom se vozač Mercedesa prebacuje u zaustavnu traku, a drugi vozač automobilom dolazi do njega u desnu traku i zaustavljaju se. Vozač iz Mercedesa izlazi van i počinje trčati za Peugeotom s metalnom palicom u ruci. No, ovaj daje gas...

Često stižu snimke neodgovornih vozača s ulice brojnih gradova u Hrvatskoj i regiji. Ljudi u ljutnji često rade i vrlo opasne stvari u vožnji, a ponekad neke svađe završe i s teškim posljedicama, stoga budite odgovorni.

