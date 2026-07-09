VIDEO Neobična scena na Khamneijevu pogrebu: Finci nisu mogli vjerovati što su ugledali na snimci

Nesvakidašnji prizor s pogrebne povorke iranskog vrhovnog vođe Alija Khamneija izazvao je veliku pozornost u Finskoj, nakon što su se na snimkama pojavili rashladni kamion i oznake koje podsjećaju na logotip finskog trgovačkog lanca K-Group. Na videosnimci koju je zabilježio Reuters tijekom prolaska pogrebne povorke kroz Karbalu vidi se rashladno vozilo s prepoznatljivim narančasto-bijelim oznakama i slovom "K", nalik brendingu finske trgovačke grupacije K-Group, koja posluje u sklopu maloprodajne kompanije Kesko. Nekoliko muškaraca potom iz stražnjeg, rashlađenog dijela vozila iznosi lijes i nosi ga iznad okupljenog mnoštva, javlja Iran International.

For some strange reason, Ali Khamenei's corpse was transported in a Finnish grocery store truck: pic.twitter.com/71dnclsVvZ — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 9, 2026

Snimka je nastala tijekom iračkog dijela pogrebnih ceremonija koje su prolazile kroz Najaf i Karbalu prije planiranog pokopa u iranskom Mašhadu. Neobičan prizor vrlo je brzo postao tema finskih medija. Tabloid Ilta-Sanomat opisao ga je kao "nevjerojatan", navodeći da su mnogi Finci morali "protrljati oči" kada su usred jednog od najznačajnijih događaja u Iranu ugledali vozilo koje izgleda kao kamion njihovog poznatog trgovačkog lanca.

O slučaju su izvijestili i najveći finski dnevni list Helsingin Sanomat te javni servis Yle, koji je postavio pitanje: 'Je li Khamneijev lijes izvučen iz vozila K-Groupa u Iraku?' Iz kompanije Kesko poručili su da nemaju nikakvih informacija o kamionu sa snimke te da su za cijelu situaciju saznali tek nakon što su se fotografije i videosnimke pojavile u medijima.

Objasnili su kako tvrtka nema vlastitu flotu dostavnih vozila, već distribuciju obavljaju vanjski logistički partneri. Upravo zato smatraju da postoji moguće objašnjenje za pojavu njihovih oznaka. 'Ovo bi mogao biti slučaj u kojem jedan od naših transportnih partnera prilikom prodaje opreme nije uklonio naljepnice koje upućuju na našu tvrtku', priopćili su iz Keska za Yle.

Dodali su kako će svoje prijevozničke partnere podsjetiti da se oznake K-Groupa moraju ukloniti prije nego što se vozila prodaju ili promijene vlasnika. Za sada ne postoje nikakvi dokazi da su Kesko ili K-Group na bilo koji način sudjelovali u organizaciji pogrebne povorke niti da su bili vlasnici ili upravljali vozilom koje se vidi na Reutersovoj snimci.

Ipak, upravo je spoj jednog od najsimboličnijih događaja u Iranu i kamiona koji izgleda kao dostavno vozilo poznatog finskog trgovačkog lanca izazvao veliko zanimanje javnosti i otvorio brojna pitanja na društvenim mrežama. Prema objašnjenju Keska, najizglednije je da je riječ o bivšem dostavnom vozilu jednog od njihovih logističkih partnera na kojem nakon prodaje nisu uklonjene stare oznake tvrtke.