Plenković: Očekujem ispriku EPPO-a zbog insinuacija o ministrici kulture

Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak kako očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) ispriča ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek i Vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija, ocijenivši kako je to bio pokušaj utjecaja na izbore. Plenković je u Loboru sudjelovao na otvaranju Centra za starije osobe nakon čega su ga novinari upitali o suradnji s EPPO-om, s obzirom na to da za par mjeseci glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kovesi istječe mandat.

"Ono što se pokazuje vezano za ovaj slučaj Geodezija - još jednom u potpunosti potvrđuje ono što smo govorili. Možda bi ovo bio pravi trenutak da se EPPO ispriča ministrici kulture, Vladi. Izići s insinuacijama preko svojih ljudi u medijima, s praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava, i to europskih sredstava, u samom početku izborne kampanje 2024., bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora", rekao je Plenković. Premijer je pri tome istaknuo kako je za njega "puno relevantnije pitanje" hoće li se EPPO ispričati ministrici kulture. Sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim, dodao je.

"Ovdje vidite da je riječ o domeni Geodetskog fakulteta, nikakve veze to s ministricom osobno nema. A i što se tiče eventualno nekoga u Ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze s pojedincem, a i to je pitanje", naveo je. Pri tome je istaknuo kako mu je čudno što je prošlo više od dvije godine od cijele "ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada" kod kojeg ni nema potvrđene optužnice. "Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, tko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice Vlade", naveo je. Očekujem ozbiljnu ispriku EPPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024., poručio je Plenković.

Nakon priznanja krivnje, deset od ukupno 29 optuženika iz 'afere Geodezija', povezane s obnovom nakon potresa, nagodilo se u utorak na zagrebačkom Županijskom sudu s Uredom europskog javnog tužitelja u Zagrebu u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne. Kazneni postupak u odnosu na ostale okrivljenike se nastavlja. EPPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u tzv. aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo.

Prema optužnici, okrivljenici, među kojima i jedna tvrtka, terete se za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca, a ukupnu materijalnu štetu procjenjuju na 2,8 milijuna eura. Zbog te afere, oporba je tražila ostavku ministrice.

Samo demagozima "chat control" može biti tema

Odgovarajući na pitanje o ulasku Hrvatske u zajednički NATO-ov projekt nabave vojnih transportnih zrakoplova, Plenković je rekao da je zasad riječ samo o pismu namjere. "Nekoliko zemalja NATO-a razgovara o tome da zajednički ulažu u transportne zrakoplove. U našem dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga jasno je iskazana potreba za transportnim zrakoplovima i ovo je jedan od mogućih modaliteta. Ako ta inicijativa zaživi, to će biti za pet do šest godina", rekao je, dodavši da je još prerano govoriti o pojedinostima.

Upitan o odluci Europskog parlamenta kojom se internetskim platformama produljuje mogućnost dobrovoljnog skeniranja privatnih poruka radi otkrivanja materijala dječjeg seksualnog zlostavljanja, Plenković je rekao da nije riječ o tzv. "chat controlu", nego o produljenju postojećih privremenih mjera do donošenja trajnog europskog rješenja.

Kazao je da su zastupnici HDZ-a u Klubu Europske pučke stranke podržali tu odluku jer, kako je rekao, "misle svojom glavom i logično", istaknuvši da države i Europska unija moraju imati pravne mehanizme za sprječavanje najtežih oblika seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece na internetu.

"To je mjera koja je već na snazi. Ovo je samo produženje te mjere. Chat control uopće nije bio predmet rasprave nego će biti tek kasnije. Stvar je logična, razumna i normalna. Samo demagozima to može biti tema. To je kao i da hrvatska Vlada šalje vojnike u Ukrajinu, što je naravno notorna laž i mrtva tema na kojoj neki žive skoro tri godine. Ali to je u Hrvatskoj sve moguće", rekao je.

Naime, čelnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja pozvao je hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu da glasaju protiv Uredbe za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, ustvrdivši da je riječ o tzv. "chat controlu" koji će omogućiti nadziranje privatnih poruka građana.

Plenković je odgovarao i na pitanje o mogućem novom izborniku hrvatske nogometne reprezentacije te rekao da je taj izbor na Hrvatskom nogometnom savezu. Kazao je da poštuje Slavena Bilića kao bivšeg reprezentativca i trenera te zahvalio Zlatku Daliću na dosadašnjem radu. "Na HNS-u je da donese odluku. Onaj tko bude spreman voditi reprezentaciju dobiva veliku čast, ali i veliku odgovornost", poručio je.