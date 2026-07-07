Na sprovodu ajatolaha pozvali na osvetu, Trump kaže: Mislio sam da su ga mrzili

ALTERNATIVA ZA NJEMAČKU

AfD: Imamo plan za preuzimanje vlasti, očekujemo sabotaže

Savezni izvršni odbor AfD-a pokušava doći do nekretnine za potencijalno savezno sjedište u Berlinu, Weidel tvrdi da su pregovori o 55 nekretnina za kupnju ili najam već održani, no da nema dogovora "zbog vanjskog pritiska". To je, veli, jedan od primjera sabotaža