Na sprovodu ajatolaha pozvali na osvetu, Trump kaže: Mislio sam da su ga mrzili

Najveće javno okupljanje u povijesti Irana obilježilo je ispraćaj bivšeg vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Khameneija. Milijuni građana sudjelovali su u pogrebnoj povorci nakon što su ga Izrael i Sjedinjene Američke Države ubile na početku svog drugog rata protiv Irana, 28. veljače. Položena su i tijela četvero članova njegove obitelji: unuke Zahre Mohammadi Golpayegani (14 mjeseci), kćeri Seyyedeh Boshre Hosseini Khamenei, zeta dr. Mesbaha al-Hode Bagherija Kanija te Zahre Haddad Adel, supruge sadašnjeg vrhovnog vođe, ajatolaha Mojtabe Khameneija.
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