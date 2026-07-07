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NAJVEĆE OKUPLJANJE U POVIJESTI IRANA

Na sprovodu ajatolaha pozvali na osvetu, Trump kaže: Mislio sam da su ga mrzili

Autor
Hassan Haidar Diab
07.07.2026.
u 19:00

Dok se u Iranu održavaju pogrebni obredi za ajatolaha Khameneija, pozornost međunarodne diplomacije prebacuje se na Izrael, Libanon i Pojas Gaze

Najveće javno okupljanje u povijesti Irana obilježilo je ispraćaj bivšeg vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Khameneija. Milijuni građana sudjelovali su u pogrebnoj povorci nakon što su ga Izrael i Sjedinjene Američke Države ubile na početku svog drugog rata protiv Irana, 28. veljače. Položena su i tijela četvero članova njegove obitelji: unuke Zahre Mohammadi Golpayegani (14 mjeseci), kćeri Seyyedeh Boshre Hosseini Khamenei, zeta dr. Mesbaha al-Hode Bagherija Kanija te Zahre Haddad Adel, supruge sadašnjeg vrhovnog vođe, ajatolaha Mojtabe Khameneija.

Ključne riječi
Teheran Trump pogreb Ali Khamenei ajatolah Iran

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