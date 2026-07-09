Ukrajinsko izvješće dovodi u pitanje učinkovitost njemačkog protuzračnog sustava Skynex

Sustav protuzračne obrane Skynex, koji je razvio njemački Rheinmetall, prethodno je predstavljen kao učinkovito rješenje protiv ruskih dronova, pa čak i krstarećih raketa. Međutim, novo izvješće njemačkog časopisa Stern, pozivajući se na internu procjenu ukrajinske vojske, tvrdi da je sustav možda pokazao znatno ispod očekivanja tijekom borbenih operacija.
Prema publikaciji, incident se dogodio 1. travnja 2026. tijekom ruskog napada na industrijski objekt u zapadnoj Ukrajini. U izvješću se navodi da je Skynexova baterija doživjela više tehničkih kvarova i nije uspjela presresti nadolazeći napadni dron.
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Nijemci imaju kvalitetno oružje, ali je prekomplicirano, teško za održavanje, nije za intenzivne sukobe jer je češće na servisu nego na bojištu. Npr. da biste promijenili ulje na tenku, što morate raditi često, tenk mora u servis, motor se vadi i onda se mijenja ulje. Problem Njemačkog naoružanja je što ne sudjeluje u sukobima, pa je sve što se radi i usavršava teoretiziranje i simulacije. I onda kada jednom dođe u realne uvjete, pokazuje sve nedostatke.