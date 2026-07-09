Sin Benjamina Netanyahua službeno promijenio ime i prezime

Yair Netanyahu, najstariji sin izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, službeno je promijenio ime u Yonatan Hun, objavio je Haaretz pozivajući se na porezne dokumente za 2026. godinu. U njima se pojavljuje pod novim imenom, ali s istim identifikacijskim brojem i adresom kao u ranijim poreznim prijavama pod izvornim imenom, piše Times of Israel.

Prema izraelskom zakonodavstvu, službena promjena imena ne može se ponovno mijenjati u razdoblju od sedam godina. Nije poznato namjerava li se 34-godišnji Netanyahu ubuduće javno predstavljati pod novim imenom ili je promjenu napravio iz drugih razloga. Na svojim profilima na društvenim mrežama i dalje koristi ime Yair Netanyahu.

Novo ime ima snažnu obiteljsku simboliku. Yonatan je ime njegova strica Yonatana (Yonija) Netanyahua, brata izraelskog premijera, koji je poginuo 1976. tijekom operacije Entebbe, akcije spašavanja izraelskih talaca u Ugandi. Prezime Hun potječe od njegova djeda po majci Shmuela Ben-Artzija, koji se prije hebraizacije prezivao Samuel Hun.

Prema pisanju Haaretza, Yair Netanyahu prezime Hun već godinama koristi na pojedinim profilima na društvenim mrežama, no nije poznato zašto je upravo sada odlučio službeno promijeniti ime. Yair Netanyahu posljednjih nekoliko godina živi na Floridi, a poznat je kao desno orijentirani politički aktivist i voditelj podcasta. Često privlači pozornost objavama na društvenim mrežama te vezama s konzervativnim i krajnje desnim političkim krugovima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Promjene imena nisu neuobičajene u obitelji Netanyahu. Njegov mlađi brat Avner ranije je koristio ime Avi Segal, koje se pojavljuje u britanskim zemljišnim knjigama prilikom kupnje stana u Londonu. Kao razlog naveo je sigurnosne okolnosti tijekom studija u Ujedinjenoj Kraljevini. I sam Benjamin Netanyahu tijekom studija na Massachusetts Institute of Technologyju sedamdesetih godina prošlog stoljeća koristio je ime Ben Nitai. Kasnije je objasnio da je to učinio kako bi Amerikancima bilo lakše izgovoriti njegovo prezime.