VIDEO Nasilni neredi u Parizu: Mladi iz protesta bacali pirotehnička sredstva na policijsku postaju

Deseci mladih ljudi napali su policijsku postaju u predgrađu Pariza pirotehničkim sredstvima i molotovljevim koktelima nakon što je prošlog tjedna poginuo 18-godišnjak tijekom policijske potjere, prema lokalnim izvješćima.

Policija kaže da je skuter pokušao prestići automobil ispred njih i da se frontalno sudario s policijskim automobilom koji je dolazio u susret, a koji je pozvan kao pojačanje. Policajci su rekli da su morali skrenuti kako bi izbjegli taksi i sudarili su se sa skuterom.

Ovaj slučaj podsjeća na smrt 17-godišnjaka tijekom policijske kontrole prometa u blizini Pariza prošlog lipnja. Tada su uslijedili prosvjedi protiv policijskog nasilja i ozbiljni neredi koji su noćima potresali Francusku i prouzročili milijunsku štetu.

"Bilo je devet uhićenja, što nije beznačajno", rekao je u ponedjeljak Laurent Nunez za televiziju TF1. "Policijska pojačanja brzo su uspostavila red i sigurnost", dodao je. Sigurnosna pitanja su od iznimne važnosti za francuske vlasti s obzirom na Olimpijske igre u Parizu koje počinju 26. srpnja.

Molotoving the cop station at #LaCourneuve tonight after French police kill 18 year old youth in Aubervilliers. Working class ppl have had enough of police violence. This is resistance. #ACAB #emeutespic.twitter.com/FdWua47zwM