Tado Jurić: Getoizaciju treba spriječiti zakonom o neeuropskim useljenicima

Getoizaciju useljenika treba spriječiti donošenjem zakona za neeuropske useljenike, rekao je Tado Jurić, autor knjige "Suvremene migracije i opstanak nacije" objavljene u Školskoj knjizi, u utorak na predstavljanju u Ministarstvu demografije i useljeništva. Sprečavanje separacije i getoizacije useljenika, te donošenje integracijske strategije i zakona za neeuropske useljenike jedan je od ciljeva knjige, poručio je autor, i posebni savjetnik u Ministarstvu, na predstavljanju monografije koja ima više od četiristo stranica.

"Možete integrirati osobu koja ima visoko znanje - liječnici se nikad ne getoiziraju, no radna snaga koju mi uvozimo po prirodi stvari se getoizira. Oni koji nisu naučili učiti, neće ni učiti jezik. Treba pristupiti s bodovanjem useljenika, kako ne bi nastali socijalni slučajevi", ističe. Jurić smatra da će nacionalni identitet jačati u sljedećem desetljeću zbog iseljavanja hrvatskog, i useljavanja drugog stanovništva. "On se jača kada postoji drugi s kojim se uspoređujete, a naročito kad je on jako različit od vas", smatra Jurić, koji kaže da se očekuje radikalizacija društva u idućih nekoliko desetljeća, zbog čega država mora djelovati donošenjem imigracijske strategije. Ističe i da "migracije nisu same po sebi problem", no da jesu problem manjim narodima.

Knjiga je "apel za pokretanje javne rasprave, ali i putokaz", a njezin cilj nije radikalizacija, ističe Jurić, koji naglašava da zapadna Europa već pedeset godina ne pronalazi rješenja za "jedno od najosjetljivijih pitanja današnjice". Među pitanjima na koja nastoji odgovoriti u knjizi su "Događaju li se velike migracije slučajno ili netko njima upravlja?", "Zašto o migracijama politička ljevica, desnica i srednja struja imaju potpuno oprečna mišljenja?" "Je li uvoz 'jeftine' radne snage zapravo koncept gušenja cijene rada u EU-u?" i "Je li integracija u EU igdje uspjela?".

Jurić dodaje da neke od tema o kojima se raspravlja u knjizi pašu političkoj desnici, a neke ljevici, no da je "pazio da nema nenamjeravanih učinaka". Naglasio je i da se rasprava o migracijama u Hrvatskoj svodi na suzbijanje ilegalnih migracija, što smatra pogrešnim pitanjima, koji rezultiraju nemogućnošću da se postavi točna dijagnoza.

Posebni savjetnik u Ministarstvu, demograf Stjepan Šterc rekao je da migracije ne mogu biti slobodni proces, već planski, u kojemu postoji obostrani interes - i useljenika i zemlje u koju se useljavaju. "Od svih radova objavljenih na temu migracija, 95 posto obrađuju obavezu zemlje primateljice prema migrantima, bez ijedne obveze migranta. Ako dolaziš u novu sredinu, onda se izvoliš prilagoditi", rekao je Šterc dodavši da funkcionalna prilagodba ne znači i, primjerice, promjenu religije.

Ministar demografije i useljeništva, teolog Ivan Šipić vjeruje da će Jurićeve spoznaje, uz pomoć savjetnika, kreirati nove demografske pristupe. "U prvom redu bavimo se zaustavljanjem negativnog trenda... ono što danas napravimo kroz novi krovni zakon o demografiji utkat ćemo nove načine za upravljanje demografskim procesima. Bez osvješćivanja da je ovo ključno pitanje opstanka našeg i europskog društva do napretka neće doći", zaključio je Šipić.