VIDEO Milanović: U paket-aranžman s HDZ-om ne ulazim. Ovo je nisko i prljavo

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji Večer međimurskog identiteta, održanoj u povodu obilježavanja spomendana Dana sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom. Tom se prilikom obratio novinarima te komentirao aktualna politička pitanja, ponajprije vezana uz izbor sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda. Poručio je kako je on predložio sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, uvjeren je da će opozicija za nju glasovati, a tko će predložiti koga za Ustavni sud, kaže, nema pojma i nije njegov posao.

Na pitanje o planu HDZ-a da se istodobno odlučuje o sucima Ustavnog suda i predsjedniku Vrhovnog suda, Milanović je jasno poručio kako u takvu „paket-aranžman“ ne može i ne želi ulaziti. - Ja taj paket ne mogu upakirati. Nadležan sam za predlaganje kandidata za Vrhovni sud i jasno je tko je moj prijedlog. Na HDZ-u i Andreju Plenkoviću je da odluče hoće li ga prihvatiti ili ne. Ovo otezanje već nije dobro jer se baca mrlja na osobu koja je potpuno čista. Pokušava se nekoga dovesti u vezu sa špijunskim pričama, što je nisko - rekao je predsjednik.

Milanović u Čakovcu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetio je i na slučaj prethodne kandidatkinje, za koju tvrdi da je također bila izložena neosnovanim napadima. - I nju su blatili. Sada ispada da se može javiti bilo tko. Iz zadnjih Plenkovićevih riječi proizlazi da tko god njemu omogući dva ustavna suca, on će pustiti bilo kojeg kandidata. Ja za to nisam nadležan, mogu samo gledati što se događa - dodao je Milanović.

Istaknuo je kako trenutno postoje dvije kandidatkinje, od kojih jednu smatra ozbiljnom i kompetentnom. - S jednom su se mjesecima našutavali, dok je druga čak obavila razgovor s Plenkovićem. Rečeno joj je da se javi, pa to mogu protumačiti jedino kao signal da će biti izabrana. Ja tu mogu samo konstatirati kliničko stanje, iako nisam liječnik. Očito ne znaju što bi - rekao je, dodajući da čak i kada bi htio „trgovati“, nema čime.

Milanović u Čakovcu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naglasio je kako mu nije svejedno hoće li Hrvatska imati predsjednicu Vrhovnog suda, niti tko će tu dužnost obnašati. - Ustavni suci su u velikoj mjeri političke osobe i tu nije svejedno tko će biti izabran i kako se ta mjesta popunjavaju. To Plenkovića očito brine, ali ja mu nisam adresa za to - poručio je Milanović. Zaključio je kako će, što se njega tiče, na čelo Vrhovnog suda doći stručna i politički neutralna osoba. - To je moj doprinos nakon agonije koja traje već pola godine - rekao je.

Predsjednik je potvrdio i da o temi ustavnih sudaca nije razgovarao s predsjednikom SDP-a Sinišom Hajdašem Dončićem. - S njim o tome nemam što razgovarati - kratko je poručio. Komentirajući stanje u diplomaciji, Milanović je ustvrdio da premijer Plenković ne želi postići dogovor. - Svaka promjena postojećeg stanja njemu reže bilancu. Imat će manje nego dosad, barem kako on to vidi. Prag ispod kojeg ne želi ići je potpuna kontrola nad diplomacijom - od portira do zadnjeg veleposlanika, uključujući i ministarstvo - zaključio je predsjednik.

Komentirao je i američkog predsjednika Donalda Trumpa o želji da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland. Milanović je pritom bio nedvosmislen. - Grenland je danski teritorij i tu ne može biti dvojbe - rekao je predsjednik, naglasivši kako u toj situaciji Hrvatska može biti isključivo na strani Danske.

Ocijenio je i da Grenland u ovom trenutku ne predstavlja stvaran sigurnosni interes za SAD. - Ako bi jednog dana počeo predstavljati sigurnosno pitanje, to bi značilo da više nema ni Europe ni Amerike kakve poznajemo. To bi podrazumijevalo da se arktički led otopio do te mjere da bi SAD, ako bi uopće opstao, glavni grad morao imati u Denveru, a ne u Washingtonu - zaključio je Milanović.