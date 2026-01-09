HDZ uzvratio Milanoviću: Ovo je vrhunac licemjerstva. Predstavlja se kao zaštitnik Ustava, a sustavno ga krši

Na službenom Facebook profilu, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) reagirala je na aktualne političke prijepore oko izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, optužujući predsjednika Republike i lijevu oporbu za dugotrajnu institucionalnu blokadu. Kako navode iz HDZ-a, dok predsjednik države i lijeva oporba već dulje vrijeme opstruiraju postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a usvojili su, kako ističu, „konstruktivan prijedlog s ciljem ubrzanja imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda“.

U objavi se naglašava kako napadi na inicijativu HDZ-a, prema njihovu tumačenju, razotkrivaju stvarne političke ambicije lijeve oporbe. „Žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom hrvatskih birača izraženom na izborima 2024. godine“, poručuju iz HDZ-a. Stranka tvrdi da je njihov prijedlog u potpunosti usklađen s dosadašnjom političkom praksom prema kojoj se izbor ustavnih sudaca provodi po načelu proporcionalnosti političke konfiguracije u Hrvatski sabor, kakvu su, kako ističu, odredili građani na demokratskim izborima. Dodaju i kako slični mehanizmi izbora ustavnih sudaca postoje i u drugim europskim državama.

Posebno oštro HDZ se osvrće na ulogu predsjednika Republike Zoran Milanović, ocjenjujući da je, kako navode, „vrhunac licemjerstva“ njegovo predstavljanje kao zaštitnika Ustava, s obzirom na ranija postupanja koja HDZ smatra protuustavnima i protuzakonitima. U tom kontekstu HDZ u objavi navodi niz primjera koje opisuje kao dokaze kršenja ustavnih i zakonskih normi od strane predsjednika Republike i ljevice. Podsjećaju da se Milanović na parlamentarnim izborima 2024. godine, prema njihovoj ocjeni, protuustavno predstavio kao kandidat Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP-a) za predsjednika Vlade.

Također ističu da je, prema njihovu tumačenju, predsjednik Republike kršio Zakon o sudovima tijekom procesa kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, kao i tijekom javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda prošle godine. HDZ navodi da je Milanović odbio nastaviti proceduru i zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda te saborskog Odbora za pravosuđe, čime je, kako tvrde, „ponizio pravosudne institucije i prekršio zakon“.

U objavi se podsjeća i na ranije političke odluke, među kojima HDZ navodi da su Milanović i SDP 2010. godine uvjetovali izmjene Ustava, važne za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, smanjenjem broja zastupnika koji predstavljaju Hrvate izvan Republike Hrvatske. Također se ističe da je SDP 2017. godine, prema tvrdnjama HDZ-a, uvjetovao izbor troje sudaca Ustavni sud Republike Hrvatske izborom članova saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor. Kao posljednji primjer, HDZ navodi da je prilikom izbora deset ustavnih sudaca prošle godine SDP, prema njihovim tvrdnjama, petorici sudaca unaprijed dao upute kako glasovati o ključnim pitanjima u skladu sa stranačkom voljom.