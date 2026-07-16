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TURISTI BJEŽALI

VIDEO Nevrijeme izazvalo meteotsunami. More se izlilo, brodice zapele na dnu

Foto: DalmacijaDanas
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VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 07:11

Razina mora najprije je porasla za više od 30 centimetara i preplavila dio rive, da bi se ubrzo nakon toga naglo povukla čak 60 centimetara ispod uobičajene razine

Snažno nevrijeme koje je jučer pogodilo velik dio Hrvatske ostavilo je posljedice i na kopnu i na moru. Kako smo već pisali, nad Pulom se u večernjim satima nadvio impresivan shelf cloud, karakterističan oblak koji najavljuje prolazak snažnog grmljavinskog nevrijemena. Grad su zahvatili jaki udari vjetra koji su nosili smeće i razne predmete ulicama, dok su Gorski kotar i dijelovi Like bili pogođeni obilnom tučom koja je mjestimice potpuno zabijelila krajolik.

Istodobno je snažno nevrijeme zahvatilo otvoreno more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana. Grmljavinski sustav razvio se još tijekom poslijepodneva nad sjevernom Italijom, gdje je lokalno zabilježena vrlo jaka tuča sa zrnama promjera i do osam centimetara, a potom se premjestio prema Jadranu. Na zadarskom području olujni udari vjetra stvarali su brojne probleme. Vatrogasci su imali desetak intervencija zbog srušenih stabala i grana, dok se jedna jedrilica prevrnula uz samu rivu.

Nevrijeme je uzrokovalo i neuobičajene promjene razine mora duž sjevernog i srednjeg Jadrana. Od Istre pa sve do srednjodalmatinskih otoka zabilježena je pojava poznata kao plimni val, odnosno naglo osciliranje razine mora.  U Puli se more izlilo na rivu, a slična situacija zabilježena je i na nižim dijelovima zadarske obale.

Posebno izražena pojava zabilježena je oko 23 sata u Starom Gradu na Hvaru. Razina mora najprije je porasla za više od 30 centimetara i preplavila dio rive, da bi se ubrzo nakon toga naglo povukla čak 60 centimetara ispod uobičajene razine. Kako javlja Dalmacija Danas zbog toga su pojedine brodice ostale nasukane na morskom dnu.

"Oko 30 centimetara more se podiglo na donjem dijelu rive, a potom se jednako naglo povuklo. Turisti su bili posebno iznenađeni jer su prvi put svjedočili ovakvoj pojavi. Nekima je more sezalo do koljena pa su bježali od nadiranja mora, a ubrzo nakon toga uslijedila je jaka oseka zbog koje su brodice dotaknule morsko dno", ispričao je čitatelj za Dalmaciju Danas. Stručnjaci ovu pojavu nazivaju meteotsunami. Riječ je o oscilacijama razine mora koje nastaju zbog naglih i vrlo malih promjena atmosferskog tlaka tijekom prolaska snažnih grmljavinskih sustava. Najizraženije su u izduženim i plitkim uvalama koje su okrenute prema smjeru dolaska vala, zbog čega se ovakvi prizori često mogu vidjeti upravo u Starome Gradu na Hvaru.
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Ključne riječi
grmljavinsko nevrijeme dhmz Hvar nevrijeme

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