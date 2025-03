VIDEO Masovno povlačenje! S polica trgovina uklonjeno tisuće proizvoda: 'Ovo je gore od carina'

U jeku trgovinskog sukoba između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država , nekoliko kanadskih pokrajina odlučilo je ekonomski uzvratiti udarac Washingtonu. Kao odgovor na američke carine od 25% na kanadske proizvode, vlasti u Ontariju, Novoj Scotiji te Newfoundlandu i Labradoru povukle su američke alkoholne proizvode iz prodaje.

Premijer Ontarija, Doug Ford, potvrdio je kako je Odbor za kontrolu alkoholnih pića (LCBO) uklonio više od 3.600 vrsta američkih alkoholnih pića iz službenog kataloga. To znači da trgovine, restorani i barovi u provinciji više ne mogu obnavljati zalihe američkih brendova. Ford je naglasio da su stanovnici Ontarija godišnje trošili gotovo milijardu dolara na američki alkohol, čime je pokrajina bila jedno od najvećih tržišta za destilate i piva iz SAD-a.

#BREAKING #CANADA #USA

Scenes from Ontario, Canada....



🔴 CANADA :📹 SCENES FROM ONTARIO..

AMERICAN LIQUOR, PRODUCED IN U.S HAS BEEN ORDERED TO BE TAKEN OFF THE SHELVES ACROSS ONTARIO..



The Liquor Control Board of Ontario, which supplies virtually all alcohol in the province,… pic.twitter.com/z6IFMh9rLq