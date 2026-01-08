VIDEO: Mališani uzvratili podršku Jošku Gvardiolu

Mališani iz udruge Projekt Sreća poslali su poruku podrške Jošku Gvardiolu nakon njegove ozljede. Djeca, koja su zahvaljujući udruzi stigla na odmor u Zagreb, snimila su video čestitku za nogometaša Manchester Cityja, uzvrativši na njegovu raniju božićnu poruku. Topla gesta pokazuje koliko mali heroji cijene svog velikog heroja.
Podsjetimo, neki dan je Gvardiol razveselio djecu iz Projekta Sreća svojom božićnom čestitkom pogledajte ovdje.
