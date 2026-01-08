Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
TOPLA GESTA

VIDEO: Mališani uzvratili podršku Jošku Gvardiolu

Joško Gvardiol
Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
08.01.2026.
u 13:59

Topla gesta pokazuje koliko mali heroji cijene svog velikog heroja.

Mališani iz udruge Projekt Sreća poslali su poruku podrške Jošku Gvardiolu nakon njegove ozljede. Djeca, koja su zahvaljujući udruzi stigla na odmor u Zagreb, snimila su video čestitku za nogometaša Manchester Cityja, uzvrativši na njegovu raniju božićnu poruku. Topla gesta pokazuje koliko mali heroji cijene svog velikog heroja.

Podsjetimo, neki dan je Gvardiol razveselio djecu iz Projekta Sreća svojom božićnom čestitkom pogledajte ovdje.

Ključne riječi
topla gesta Projekt Sreća Joško Gvardiol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!