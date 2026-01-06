Naši Portali
SAD PREOSTAJE SAMO NADA

Navijači stali uz Gvardiola, pogledajte što mu pišu dok čeka vijest o svojoj sudbini

Manchester City v Chelsea - Premier League - Etihad Stadium
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
1/5
Autor
Patrik Mršnik
06.01.2026.
u 08:28

Tek nakon magnetske rezonance koja će se odviti u utorak bit će do kraja jasno što se dogodilo hrvatskom reprezentativcu na utakmici protiv Chelseaja i hoće li moći igrati do kraja sezone

Manchester City je potvrdio crne slutnje: Joško Gvardiol zadobio je prijelom goljenične kosti (tibije) desne noge. Užasna vijest stigla je kao epilog nedjeljnog derbija protiv Chelseaja, koji je završio rezultatom 1:1, no rezultat je pao u drugi plan nakon scene iz 51. minute. Hrvatski reprezentativac ostao je ležati na travnjaku s bolnom grimasom, a nakon pomoći liječničke službe i suparničkog igrača Reecea Jamesa, bilo je jasno da se radi o nečem ozbiljnom. 

Ova ozljeda predstavlja strašan udarac kako za Manchester City, tako i za hrvatsku reprezentaciju. S obzirom na to da oporavak od ovakve frakture, pogotovo one koja zahtijeva operativni zahvat, traje između četiri i šest mjeseci, a u kompliciranijim slučajevima i dulje, jasno je da je klupska sezona za Gvardiola završena. Njegov izostanak gurnuo je planove Pepa Guardiole u kaos, pogotovo jer se u istoj utakmici ozlijedio i Ruben Dias. No, puno veći upitnik sada stoji nad onim što slijedi u lipnju, Svjetskim prvenstvom. Izbornik Zlatko Dalić i cijela nacija mogu se samo nadati čudu i Gvardiolovom natprosječno brzom oporavku, no utrka s vremenom bit će neizvjesna do samog kraja.

Unatoč šoku i teškim trenucima, sam Gvardiol pokazao je nevjerojatnu mentalnu snagu. Nedugo nakon potvrde dijagnoze, javio se emotivnom porukom na društvenim mrežama koja je dirnula navijače diljem svijeta. "Ovo je težak trenutak, ali nikada me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim", napisao je mladi branič, pokazavši borbeni duh po kojem je poznat. U nastavku se posebno obratio navijačima svog kluba i domovine. "Cityzensi, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao Cityjev ratnik", poručio je navijačima Cityja, a zatim dodao riječi koje su odjeknule Hrvatskom: "Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se uzdignuti, bolji nego ikad! Za moj klub. Za moju braću na klupskoj i reprezentativnoj razini. Za moj narod. Za Hrvatsku."

Lavina podrške koja je uslijedila bila je impresivna. Njegov profil na Instagramu preplavljen je porukama ohrabrenja, a javili su mu se suigrači, bivši klub RB Leipzig, tenisačica Donna Vekić i tisuće navijača koji mu žele što brži oporavak. Poruke poput "Žao mi je zbog Joška. Pravi ratnik. Oporavi se", "Nedostajat ćeš nam na terenu" i "Vrati se jači, legendo" samo su neke od onih koje se mogu pronaći ispod njegove objave. Navijački portali i sami suigrači ističu koliki je Gvardiolov izostanak gubitak za momčad, a klupsko priopćenje o operaciji samo je potvrdilo ozbiljnost situacije. Uprava Cityja već je reagirala povlačenjem mladog Maxa Alleynea s posudbe iz Watforda kako bi popunila obrambene redove, što dovoljno govori o tome koliko su svjesni da ih čeka dugo razdoblje bez njihovog hrvatskog stupa obrane. Pred Joškom je najteža bitka karijere, no sudeći prema njegovim riječima i podršci koju ima, u nju ulazi spreman i odlučan vratiti se jači no ikad.
Joško Gvardiol

