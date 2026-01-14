Dileru pronašli 53 grama heroina i oko 18 grama kokaina. Našli mu streljivo…

U ponedjeljak oko 12 sati u Zadru na gradskom predjelu Gaženica policijski službenici su zbog sumnje da se bavi preprodajom droge, postupali prema 21-godišnjem hrvatskom državljaninu, od kojeg su tijekom postupanja oduzeli jednu PVC vrećicu u kojoj se nalazilo oko 53,2 grama heroina. Muškarac je uhićen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg je na temelju naloga nadležnog suda provedena pretraga doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik na području otoka Pašmana. Tijekom provođenja dokaznih radnji, policijski službenici su pronašli i oduzeli jednu PVC vrećicu u kojoj se nalazilo oko 18,53 grama kokaina, dvije digitalne vage, samostrel s optikom te tri komada streljiva.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 21-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama te je u zakonskom roku predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprava zadarske. Zbog posjedovanja streljiva bez odobrenja nadležnog tijela i neprijavljivanje oružja "C" kategorije u propisanom roku nadležnom tijelu protiv 21-godišnjaka policija podnosi optužni prijedlog sukladno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Također, 21-godišnjaku je izdan obvezni prekršajni nalog zbog neprijavljivanja promjene prebivališta sukladno odredbama Zakona o prebivalištu.